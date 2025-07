(ACON) ASSESTAMENTO. II COMM/2: OK POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI PER 89 MLN

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

forestali e ittiche, montagna) del disegno di legge 57 di

Assestamento di bilancio 2025-27 che, al momento, porta in dote

circa 89 milioni di euro di cui 60 solo per il Fondo di rotazione

regionale per interventi nel settore agricolo, ? stato accolto a

maggioranza dalla II Commissione presieduta da Stefano Balloch

(FdI), che si ? espressa parimenti sugli altri due documenti

finanziari, il ddl 56 Rendiconto per l’esercizio finanziario 2024

e il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026.

Ad illustrarne i contenuti delle parti di competenza ? stato

l’assessore regionale Stefano Zannier: “Prevediamo la concessione

di indennizzi, per un’entit? del 70% di quanto dichiarato, per i

danni subiti alle colture agricole cagionati dalla fauna

selvatica, limitatamente alle domande presentate nel 2024 per le

quali non ? stato possibile accertare il danno nei termini

previsti dal regolamento a causa dell’elevato numero di istanze

pervenute. La somma stanziata per il 2025 ? di 12mila euro”.

Inoltre, inserite poste per “la concessione di un contributo

straordinario di 120mila euro all’associazione Allevatori del

Friuli Venezia Giulia per acquistare macchinari per la selezione

e conservazione del patrimonio genetico dei riproduttori scelti,

nonch? un trasferimento di 30mila euro ad Ersa per sostenere i

costi aggiuntivi derivanti dagli oneri connessi alle emergenze

fitosanitarie di enti pubblici che – ha spiegato l’assessore –

non trovano integrale copertura con i cofinanziamenti europei o

statali”.

“Ci saranno degli emendamenti per aggiustamenti algebrici con

segno pi? – ha anticipato Zannier – tra cui vi segnalo ulteriori

1,7 mln per completare le domande 2024 per l’installazione di

pannelli fotovoltaici sfruttando i tetti delle aziende agricole”,

graduatoria su cui poi ha chiesto maggiori dettagli Massimo

Moretuzzo (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) ma anche Andrea

Carli (Pd), con quest’ultimo che ha ampliato il discorso al

consumo di suolo chiedendo se non sia il caso di pensare anche a

una politica per il recupero dei terreni incolti. Mentre Serena

Pellegrino (Avs), che ha spiegato di aver preparato a sua volta