Cortona, applausi ed emozioni per Frances Mayes cittadina italiana

L’accoglienza del Gruppo storico, il discorso della scrittrice: «Non vedo l’ora di essere una buona cittadina»

Tante persone hanno voluto partecipare alla cerimonia pubblica per il conferimento della Cittadinanza italiana per meriti speciali a Frances Mayes. Lo scorso sabato 5 luglio, in una sala del Consiglio comunale gremita di persone e di rappresentanti di enti e autorità, si sono susseguiti gli interventi del sindaco Luciano Meoni, del prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, dell’ex prefetto Maddalena De Luca e di Riccardo Illy, presentatore della proposta.