(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 Progetto di Vita per persone con disabilità: Al Teatro di Cecchina un incontro informativo rivolto ad amministratori locali, associazioni e famiglie

Mercoledì 9 luglio, dalle ore 18:00, presso l’Auditorium Castelli Romani di Cecchina, in piazza Salvo D’Acquisto, si terrà un importante incontro informativo dedicato al tema del progetto di vita per le persone con disabilità. L’appuntamento è rivolto ad amministratori locali, rappresentanti di associazioni e famiglie, con l’obiettivo di approfondire le modalità di definizione e attuazione di percorsi personalizzati che promuovano autonomia, inclusione e benessere.

L’iniziativa, promossa da Meta Magazine, rappresenta un’occasione preziosa per condividere conoscenze, esperienze e strumenti utili a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità, in linea con le recenti normative italiane che pongono al centro la loro autodeterminazione e partecipazione attiva nella società.

All’evento, moderato dal Direttore di Meta Magazine Andrea Titti, interverranno Barbara De Marco, Caregiver familiare e rappresentante dell’associazione Mondo CHARGE Lazio, che racconterà la storia di suo figlio Filippo, l’Avvocato Laura Andrao, esperta di disabilità la quale relazionerà sull’applicazione concreta ed i principi della legge sul Progetto di Vita, ed Amerigo Mizzon, in qualità di esponente di AIDIMA, l’Associazione Italiana Disability Manager.