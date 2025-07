GIORGIO LA PIRA: ATTUALITÀ DI UN PENSIERO PER LA PACE – Lunedì 7 luglio 2025 – 16:00 – 19:30 Camera dei Deputati – Sala del Refettorio

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 GIORGIO LA PIRA: ATTUALITÀ DI UN PENSIERO PER LA PACE

Politica, fede e futuro nel settimo anniversario del riconoscimento come Venerabile

Lunedì 7 luglio 2025 – 16:00 – 19:30

Camera dei Deputati – Sala del Refettorio

Palazzo San Macuto – Via del Seminario 76 – Roma

Nel settimo anniversario della proclamazione di Giorgio La Pira come Venerabile della Chiesa cattolica, questo convegno intende offrire un tributo profondo e plurale alla figura del “sindaco santo” di Firenze: testimone del Vangelo, intellettuale acuto, uomo di azione e profeta della pace. L’iniziativa non si limita a celebrare il pensatore e l’amministratore, ma vuole porsi come spazio di riflessione accademica e politica sull’eredità culturale, spirituale e geopolitica di La Pira, alla luce delle sfide del nostro tempo, segnato da nuovi conflitti e da un mondo in trasformazione.

Durante la Guerra Fredda, Giorgio La Pira seppe immaginare e praticare una politica di pace che attraversava i muri ideologici e i blocchi geopolitici: dai suoi viaggi a Mosca e ad Hanoi, all’impegno per il disarmo e il dialogo interreligioso e interculturale, fino alla profetica attenzione per i popoli del cosiddetto Terzo Mondo, in Africa, Asia e America Latina. La sua visione cristiana e universalista lo portò a prefigurare un ordine internazionale fondato sulla giustizia, sullo sviluppo dei popoli e sulla centralità della persona umana.

Nel tempo presente, segnato da nuovi venti di guerra e dalla crisi degli strumenti multilaterali, riscoprire il pensiero e l’azione di La Pira significa anche interrogarsi sulla possibilità di ricostruire una cultura politica della pace, ispirata anche ai valori del cristianesimo sociale e aperta ai bisogni del Sud Globale.

È in questo solco che il convegno propone una riflessione corale sulla Prima Repubblica e sulla sua classe dirigente, capace – pur nelle differenze – di interpretare il ruolo internazionale dell’Italia in modo autonomo e creativo. Figure come Enrico Mattei, Amintore Fanfani, Aldo Moro, Lelio Basso e Bettino Craxi, insieme a La Pira, offrono ancora oggi elementi preziosi per pensare il posto dell’Italia in un mondo policentrico, in cui nuovi attori – come Cina e India e i paesi emergenti dell’Africa – ridisegnano la mappa della potenza e delle responsabilità globali.

Attraverso interventi di storici, filosofi, teologi, studiosi delle relazioni internazionali e protagonisti della vita pubblica, il convegno vuole contribuire a riaccendere il dibattito su un modello di politica alta, che metta al centro la pace, la dignità umana e il dialogo tra le culture. Giorgio La Pira, messaggero di pace e anticipatore dei tempi, parla ancora al nostro presente.

PROGRAMMA

16:00 – Apertura dei lavori

• Fabio Porta – Commissione Affari Esteri – Camera dei deputati

• Tiberio Graziani – Vision & Global Trends

16:30 – Relazioni

Giorgio La Pira, messaggero di pace

• Abbattere i muri, costruire i ponti: Giorgio La Pira e la Pace

Patrizia Giunti – Fondazione Giorgio La Pira

• Sulla strada del “sindaco santo”: Comuni e cultura della Pace

Sergio Moscone – Sindaco di Serralunga d’Alba

Pensiero e azione in Giorgio La Pira

• I principi del personalismo nella visione politica di Giorgio La Pira

Giulio Alfano – Pontificia Università Lateranense

• La lezione di La Pira e i democratici cristiani europei

AntonGiulio de’ Robertis – Università degli Studi di Bari

La visione geopolitica di Giorgio La Pira

• Il ruolo geopolitico del Mediterraneo nel pensiero di Giorgio La Pira

Maurizio Gentilini – ISEM, Consiglio Nazionale delle Ricerche

• La “via italiana” di Giorgio La Pira e la trasformazione odierna degli equilibri internazionali

Maurizio Vezzosi – Analista di geopolitica

ON. FABIO PORTA

CAMERA DEI DEPUTATI

Ufficio: Palazzo Valdina

http://www.fabioporta.com

Tweets by porta2020

https://www.facebook.com/fabioporta.it

https://www.instagram.com/f.porta/