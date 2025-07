(ACON) EMERGENZA CALDO. CONFICONI (PD): REGIONE SOSTENGA RIFUGI CLIMATICI

(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

Trieste, 4 lug – "L'emergenza caldo che sta colpendo

l’intero Paese e anche la nostra regione, impone interventi

urgenti per tutelare salute e qualit? della vita. Dopo le misure

a beneficio dei lavoratori approvate oggi dalla Giunta Fedriga,

si faccia un ulteriore passo avanti finanziando la realizzazione

di rifugi climatici e la piantumazione di alberi per contrastare

il cambiamento climatico”. Lo afferma in una nota il consigliere

regionale Nicola Conficoni (Pd), che annuncia un emendamento al

disegno di legge di assestamento di bilancio che andr? al voto in

Aula dal 22 del corrente mese.

“Alcune realt? amministrative hanno creato i cosiddetti ‘rifugi

climatici’, luoghi aperti al pubblico – spiega Conficoni – dove i

cittadini possono ottenere sollievo dal caldo eccessivo: edifici

e spazi all’aperto, dotati di sistemi, naturali o artificiali, di

raffrescamento e possibilit? di trascorrere parte della giornata

al riparo dalle alte temperature”.

La Regione Fvg, ? quindi l’appello del consigliere dem, “rigetti

il negazionismo professato da alcuni consiglieri di Maggioranza

durante la scorsa legislatura e sostenga la realizzazione di

spazi pubblici volti a proteggere le persone fragili, nonch? gli

interventi di forestazione urbana per contenere gli effetti del

riscaldamento globale”.

