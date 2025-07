(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 3 luglio 2025

Viabilità, lunedì 7 luglio in un tratto di vicolo della Sapienza

divieto di transito e sosta

Lunedì 7 luglio dalle 8 alle 18 in vicolo della Sapienza, in corrispondenza del civico 9, saranno vietati

il transito e la sosta.

Il provvedimento è necessario per effettuare lavori edili che impegneranno la sede stradale.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai

mezzi di soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dai lavori mediante la temporanea

restituzione del doppio senso di circolazione. I pedoni potranno camminare lungo un apposito

passaggio protetto.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.