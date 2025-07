(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 *Doping, l’Università LUMSA lancia “No Doping 4 Master”*

*il corso di formazione gratuito dedicato ai master, ma aperto a tutti*

L’Università LUMSA, in continuità con il progetto “*No Doping 4 Master*”,

programma formativo e informativo per la tutela della salute negli sportivi

Master (over 35), realizzato dall’Università LUMSA e finanziato dal

Ministero della Salute – Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping

e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato Tecnico

Sanitario – ha attivato l’omonimo *corso di formazione online “No Doping 4

Master*”, la cui fruizione è completamente gratuita*.*

In ragione della costante crescita di pratiche dopanti tra gli atleti

master (dovuta sia a un decremento prestazionale causato da un’età che

avanza sia a una scarsa conoscenza dell’impatto del doping sulla salute),

il corso di formazione è stato pensato come presidio di

formazione/informazione sul doping destinato agli atleti e a quanti operano

nel mondo dello sport (allenatori, dirigenti di società sportive, ecc.) per

fornire una base di conoscenza sul funzionamento dei principali organismi

di lotta al doping (WADA, NADO Italia, ecc…) e avere dei punti di

riferimento medici per affrontare ogni questione o dubbio sull’uso di

sostanze che possono inficiare la regolarità di una prestazione sportiva.

“*Il progetto No Doping 4 Master è rivolto agli atleti master che

rappresentano una realtà sempre più importante nel panorama nazionale e

internazionale, con tutta una serie di specificità anche per quanto

riguarda la dimensione del doping. Noi ci siamo posti una serie di

obiettivi come l’approfondimento di quelle che sono le pratiche connesse

all’uso di sostanze non autorizzate, ma soprattutto fare una verifica sul

grado di conoscenza delle norme collegate appunto al mondo del doping,

infatti, sia su ricerche nazionali che internazionali è emerso un grado di

conoscenza non particolarmente approfondito, soprattutto su alcune

procedure*” evidenzia il professor Gennaro Iasevoli, prorettore alla

Ricerca e all’internazionalizzazione dell’Università LUMSA

*Il corso di formazione “No Doping 4 Master”*, che si sviluppa in *10

video-moduli online* della durata di 7 minuti ciascuno e *fruibili sulla

piattaforma Eduopen* (qui il *link diretto*

), ha

l’obiettivo di formare e informare non solo gli atleti over 35, anche gli

allenatori, i dirigenti sportivi e tutti gli altri interessati al tema del

doping. La fruizione è* gratuita e prevede il rilascio di un attestato di

partecipazione* a quanti completeranno l’intero percorso formativo

superando il test finale. *Le iscrizioni sono aperte*.

Il *corso di formazione antidoping *“*No Doping 4 Master*” si avvale di

contenuti a cura del board scientifico composto dal professor *Gennaro

Iasevoli*, prorettore alla Ricerca e all’Internazionalizzazione

dell’Università LUMSA, e dai professori LUMSA *Marco Cacioppo* e *Lucia

Sideli*, rispettivamente coordinatore operativo e coordinatrice scientifica

del progetto No Doping 4 Master, insieme al dottor *Federico Egidi*, medico

dello sport e della Federazione Italiana Canottaggio, dalla psicologa *Lucrezia

Trani* e dalla dottoressa Chiara Ottolenghi, ricercatrici sul progetto No

Doping 4 Master.

I contenuti del corso partiranno dagli aspetti più generali del fenomeno,

fino ad arrivare a quelli più specifici come gli aspetti medici,

psicologici e legali. Nei moduli del corso saranno presentate e spiegate

anche le diverse sostanze dopanti: da quelle più comuni a quelle meno

ovvie, fornendo degli strumenti informativi per imparare a riconoscerle, e

promuovendo il ruolo di ambasciatori della prevenzione e dello sport

“pulito”.

Il piano formativo del corso* No Doping 4 Master*:

– *Modulo 1 – Doping: tra mito, realtà e prevenzione *

– *Modulo 2 – Stili di vita e sport: oltre la performance, verso il

benessere*

– *Modulo 3 – Doping e sostanze proibite: quali, dove e perché?*

– *Modulo 4 – Perché alcuni atleti ricorrono al doping?*

– *Modulo 5 – Comunicare l’antidoping*

– *Modulo 6 – Cosa sono davvero gli integratori alimentari? Quando

servono? Sono sempre sicuri?*

– *Modulo 7 – Le sostanze dopanti: ciò che (forse) non ti hanno detto*

– *Modulo 8 – Le sostanze dopanti: che (forse) non riconosci*

– *Modulo 9 – La legge italiana sul doping*

– *Modulo 10 – Gli enti coinvolti sul fenomeno*

