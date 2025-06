(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 MARCHE. BALDELLI (FDI): RICCI VUOLE TRASFORMARE REGIONE IN LABORATORIO IDEOLOGICO DELLA CULTURA DELLA MORTE

“Sui temi delicati come aborto ed eutanasia, Matteo Ricci non ha rispetto. Li usa come bandierine ideologiche per cercare visibilità, alleanze con le frange più estremiste e qualche titolo di giornale, pur di coprire il vuoto delle sue proposte reali per le Marche.

Facciamo chiarezza: l’aborto è un diritto pienamente garantito e tutelato nelle Marche, come previsto dalla legge 194, applicata con equilibrio e rispetto per le donne e il personale sanitario. Nessuno toccherà questo diritto. Ma Ricci preferisce alimentare paure e polemiche per tornaconto elettorale, invece di occuparsi dei problemi veri. Mentre lui fa propaganda, la Giunta Acquaroli sta lavorando per potenziare la sanità, dopo anni di tagli e chiusure firmati PD. Pur con criticità strutturali presenti in tutte le regioni, come ad esempio le liste d’attesa, abbiamo portato le Marche ai vertici della sanità italiana, con reparti di eccellenza e il miglior ospedale d’Italia, Torrette. Stiamo investendo su sanità territoriale e formazione dei medici che mancano, difendendo la sanità pubblica non con gli slogan ma con i fatti. Ricci propone anche una “legge sul fine vita” per trasformare le Marche in un laboratorio ideologico della cultura della morte, mentre il nostro Paese soffre la piaga della denatalità. Invece di aiutare le famiglie, le mamme che affrontano gravidanze difficili o chi vive situazioni di fragilità, Ricci offre l’eutanasia come risposta ideologica che non rientra nemmeno fra le competenze di una regione. È questa la sua idea di futuro?

Noi vogliamo le Marche come terra di vita, speranza, natalità, lavoro e sicurezza. Non come un campo di battaglia ideologico che serve solo a chi si candida senza avere soluzioni ma solo slogan. Come ricordava Madre Teresa di Calcutta: La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è vita, difendila. Noi lo facciamo ogni giorno, con le nostre politiche, il nostro impegno per i marchigiani”. Lo dichiara Antonio BALDELLI, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia.