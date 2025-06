(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 Sicurezza. Michelotti (FdI): Relazione Massimario Cassazione inopportuna

“Siamo increduli e stigmatizziamo con fermezza le critiche sollevate dall’Ufficio del Massimario della Cassazione in merito al Decreto Sicurezza, recentemente approvato dal Governo e promulgato dal Capo dello Stato”. Dichiara Francesco Michelotti deputato di Fdi e componente della commissione Affari Costituzionali a Montecitorio. “Le 129 pagine di relazione – spiega – che giungono a sollevare ‘dubbi di costituzionalità nel merito e nel metodo’ del provvedimento, rappresentano un’ingerenza inopportuna e sconveniente che esula dalle reali funzioni del Massimario. Come già evidenziato da autorevoli voci del mondo giuridico, l’Ufficio del Massimario non ha il compito di esprimere giudizi politici o ideologici su leggi volute dal Parlamento sovrano. Confondere la presunta illegittimità costituzionale con pareri di giuristi, per quanto autorevoli, condannando senza averne il potere una legge dello Stato, è un comportamento grave. Il nostro Decreto Sicurezza è un provvedimento serio, frutto di un’attenta valutazione e volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a ripristinare la legalità. Le accuse di ‘norma anti Gandhi’ o di lesioni alla libera iniziativa economica sulla canapa sono strumentali e pretestuose, tipiche di chi usa la giustizia per fini politici. Ricordiamo che i pareri del Massimario non sono vincolanti. Il Governo e la maggioranza andranno avanti con determinazione nell’attuazione del Decreto Sicurezza, forti del mandato ricevuto dagli elettori e della piena legittimità costituzionale del provvedimento. È tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità, nel rispetto dei ruoli e senza tentativi di politicizzazione della giustizia”, conclude Michelotti.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati