FOIBE. MATTEONI (FDI): LA NOSTRA STORIA NON PUÒ ESSERE MACCHIATA DA REVISIONISMO E INTERPRETAZIONI

“Ancora una volta la vicenda delle Foibe, la nostra storia nazionale, è stata macchiata con infamia e disonore da una pubblicazione faziosa e priva di fondamento storico e morale. Il titolo in questione è “Trame del Tempo” edito da Laterza in cui vengono sminuite con revisionismo e con superficialità le vicende del confine orientale, dell’esodo e del martirio di tanti italiani che hanno perso la vita per mano titina. Ringrazio il Giornale che ha più volte segnalato questo volume che non solo macchia una vicenda storica, ma offende la nostra gente, la nostra terra che ha visto la morte negli occhi, una per tutti Norma Cossetto, un simbolo di innocenza e di amor patrio, seviziata e violentata dalla furia di vere “bestie” umane. Vedere oggi ancora una volta come fantomatici storici e giornalisti possano distorcere e sminuire la storia solo per accostare la politica all’ideologismo e attaccare l’attuale Governo, Giorgia Meloni, tutti noi, distruggendo la storia e manipolandola, fa ribrezzo e spaventa. Questa faziosità non aiuta la democrazia, ma soprattutto non aiuta la storia e chi ci ha sofferto!” Lo dichiara Nicole Matteoni, deputato e segretario provinciale di Fratelli d’Italia Trieste

