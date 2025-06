comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA STRADA PROVINCIALE SP11 IN LOCALITA’ TIROLO NEL COMUNE DI BOLANO

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

CEDIMENTO STRADA PROVINCIALE SP11 IN LOCALITA’ TIROLO NEL COMUNE DI BOLANO

IN CORSO LA NECESSARIA PROGETTAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE

L’INTERVENTO DI RIPRISTINO RICHIEDERÀ DI ACCEDERE A FONDI REGIONALI O NAZIONALI

In relazione a notizie uscite sulle attività legate alla programmazione del ripristino del tratto stradale della strada provinciale SP 11 in località Tirolo, comune di Bolano, al fine di una corretta informazione ai cittadini, si precisa che a seguito di un cedimento del fondo stradale, a tutela della sicurezza degli utenti, dallo scorso 26 febbraio è stato il necessario chiudere il tratto stradale interessato

Dalla prima attività di messa in sicurezza del sito gli uffici tecnici della Provincia hanno immediatamente aperto tutte le procedure necessarie, iniziando prima con i sopraluoghi necessari ad una prima ricognizione per stabilire l’entità del probabile movimento franoso, coinvolgendo e coordinandosi con l’amministrazione comunale.

In seguito al reperimento di fondi propri l’ufficio tecnico dell’Ente ha già affidato la realizzazione del progetto esecutivo, tramite un incarico ad un tecnico ingegnere ed ad un geologo, quest’ultimo per realizzare la necessaria perizia propedeutica alla fase strettamente progettuale. I tecnici stanno operando, nei tempi necessari data la particolare natura del movimento franoso in corso, per la definizione dell’incarico e la realizzazione del progetto esecutivo.

Alla conclusione della progettazione dell’intervento di ripristino della sede stradale, attraverso il consolidamento dell’area sottostante, l’Ente potrà richiedere i finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera nelle forme in cui sarà possibile partecipare a bandi regionali o nazionali.

La Spezia, 27 giugno 2025

