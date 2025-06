COMUNICATO STAMPA La giornata conclusiva di Passaggi Festival, domenica 29 giugno

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 La giornata conclusiva di Passaggi Festival, domenica 29 giugno

Evento speciale con il ministro della cultura Alessandro Giuli, premio “Una

Lettura fra le Nuvole” a Christina Olindo

Tra gli altri ospiti della quinta giornata: Jessica Chia, Rula Jebreal,

Natasha Stefanenko, Matteo De Benedittis, Anna Mosca, Ivano Dionigi, Nando

Dalla Chiesa, Paolo Gresta, Cristina Chiuso, Andrea Maggi, Scuola Holden,

mons. Domenico Sorrentino, mons. Andrea Andreozzi, Stefano Pivato, Elettra

Stamboulis, Gianluca Costantini, Lorenzo Bartalesi, Silvia Bencivelli

FANO, 28 GIUGNO 2025 – La tredicesima edizione di Passaggi Festival a Fano

(PU) si concluderà domenica 29 giugno con l’evento speciale alla presenza

del ministro Giuli e una giornata ricca di libri, premi, incontri ed

eventi, tra masterclass, pratiche di benessere, aperitivi scientifici,

firmacopie, tutti a ingresso gratuito.

Il ministro della cultura Alessandro Giuli è atteso sul palco di Piazza XX

Settembre alle 21.15 e insieme al giornalista Paolo Conti parlerà del suo

saggio “Antico presente. Viaggio nel sacro vivente” (Baldini + Castoldi),

itinerario curioso tra luoghi, leggende e miti che hanno raccontato la

storia dell’Italia. In seconda serata, accompagnata da Francesca Schianchi,

arriverà Jessica Chia per presentare il libro “La staffetta senza nome.

Autobiografia di una partigiana” (Solferino), corredato dal contributo

video di Sandra Gilardelli, protagonista di questa intima vicenda in cui

ridà voce alla ‘Resistenza taciuta’ delle donne (ore 22.30).

Saranno inoltre consegnati gli ultimi due premi della XIII edizione del

festival: sempre in piazza, il premio “Elisa Mascarucci” per il miglior

laboratorio per bambini, con l’Assessore della Città delle Bambine e dei

Bambini, Loretta Manocchi (ore 21) e, al Giardino Radicioni, il premio del

concorso di graphic novel “Una Lettura fra le Nuvole” – in collaborazione

con “La Lettura” del Corriere della Sera – riconosciuto a Christina Olindo,

oltre alla consegna delle menzioni per il Miglior contributo di innovazione

artistica a Susanna Frascari e per il Miglior soggetto e sviluppo narrativo

a Ivano Talamo; saranno presenti il curatore della rassegna Giovanni Di

Bari, il presidente di Renco (azienda sostenitrice dell’iniziativa)

Giovanni Gasparini e la presidente di giuria Vanna Vinci, nota

illustratrice che prima della cerimonia racconterà il suo ultimo lavoro

“Viaggio Notturno – Vol.4” (Sergio Bonelli Editore), conversando con la

critica di fumetti Virginia Tonfoni (ore 21.15).

Ai giardini del Pincio, per “Fuori Passaggi”, un altro momento importante

sarà quello con la giornalista e scrittrice palestinese Rula Jebreal,

autrice di “Genocidio. Quello che rimane di noi nell’era neo-imperiale”

(Piemme), che insieme alla giornalista Silvia Bombino affronterà un tema di

assoluta attualità, richiamando la società civile e la politica alle sue

responsabilità (ore 21.15). A seguire l’attrice Natasha Stefanenko parlerà

della sua terra d’adozione attraverso le sue esperienze di vita raccolte in

“Dalle Marche con amore. Guida sentimentale alla regione dell’infinito”

(Cairo), a confronto con il presidente di Fondazione Marche Cultura, Andrea

Agostini (ore 22.30).

Gli appuntamenti della giornata inizieranno dal tardo pomeriggio, alle 18:

si conclude la Masterclass formativa di Scuola Passaggi alla Mediateca

Montanari con la classe sulla ‘casa editrice’ condotto da Federica Savini

(Aras Editore) (prenotazione gratuita obbligatoria su

http://www.passaggifestival.it) e, sempre in biblioteca, i ragazzi potranno

sicuramente apprezzare “Il libro gigante” (Gribaudo) di Matteo De Benedittis

e Anna Mosca, ospiti alla rassegna “Chiedersi perché” curata dall’esperta

di filosofia per bambini, Ippolita Bonci Del Bene.

Ancora tanti libri e tanti incontri tra il centro e il lungomare: alle

18.15 si parlerà di società, politica e attualità, all’ex Chiesa di San

Francesco, con ospite il latinista Ivano Dionigi e il suo “Magister. La

scuola la fanno i maestri, non i ministri” (Laterza), accompagnato dalla

giornalista Silvia Sinibaldi; e al Giardino Radicioni, dove Nando Dalla

Chiesa racconterà la sua “Storia di una rivoluzione accademica” (Milano

University Press) insieme alla ricercatrice universitaria Federica Cabras e

alla giornalista Alessandra Longo. A Bagni Elsa di Fosso Sejore, in

programma invece la rassegna “Fuori Passaggi aMare. Libri, Musica &

Sentimenti” e qui alle 18.30 arriverà Paolo Gresta con “Il lato B. Da

comparse a superstar: la storia di B-side scarti e outtake diventati

leggenda” (Arcana) a confronto con Davide Morresi (Read and Play); alla

stessa ora, l’aperitivo scientifico offerto alla Sala da tè L’Uccellin Bel

Verde, a cura dell’Università di Camerino, con Cinzia Mannozzi che

spiegherà “Dalle vinacce alle caramelle funzionali: il progetto G-Rummy”, e

per chi vuole intrattenersi con le pratiche di benessere, al Bastione

Sangallo ci sarà Marika Pedinotti (Ohashiatsu) che farà meditare sull’acqua

che scorre nel corpo: ruscello, fiume, stagno, mare calmo o impetuoso. Al

termine si potrà seguire la presentazione del libro di Cristina Chiuso “Con

la testa sott’acqua. Il mondo visto da chi nuota” (ADD editore) con

relatrice la giornalista Andrea Amaduzzi (ore 19.30).

A Passaggi Libri e Caffè, alle ore 19, si terrà un evento con l’autore e

firmacopie del libro “Il mio Socrate. Dieci dialoghi sulla felicità”

(Giunti) di Andrea Maggi, professore e noto volto televisivo (reality Il

Collegio), che sarà poi in Piazza Marcolini (ore 19.30) per l’importante

confronto con le nuove generazioni sul tema del festival “Nemiche. Le

parole che temiamo” incontrando gli allievi della Scuola Holden, a cura di

Andrea De Benedetti, che in “Bene ma non benissimo. Parole e modi di dire

che hanno stancato i giovani” (Carocci) hanno mappato i feticci lessicali

più fastidiosi e pervasivi dell’era contemporanea e ne discuteranno con

Sara Giordano (Academy Scuola Holden); mentre al Chiostro di San Paterniano

si tratterà di fede e religione con mons. Domenico Sorrentino che metterà

in luce la santità di “Carlo Acutis. Sulle orme di Francesco e Chiara

d’Assisi. Originali, non fotocopie” (Edizioni Francescane Italiane) insieme

al Vescovo di Fano mons. Andrea Andreozzi e al giornalista Eugenio

Fatigante. Ancora alle 19.30, all’ex Chiesa di San Francesco, interverrà lo

storico e saggista Stefano Pivato con “Alla riscossa! Emozioni e politica

nell’Italia contemporanea” (Il Mulino), in conversazione con Chiara

Grottoli (redazione Il Cappuccino delle Cinque), e al Giardino Radicioni

verrà presentato il graphic novel “Zodiac” (Oblomov edizioni) di Elettra

Stamboulis, Gianluca Costantini, con Alessio Trabacchini.

Gli ultimi appuntamenti con “I sandali del filosofo” e “La scienza sotto le

stelle” (ore 21.15) saranno rispettivamente all’ex Chiesa di San Francesco,

dove Armando Massarenti intervisterà Lorenzo Bartalesi sulla sua “Storia

naturale dell’estetica” (Einaudi), e in Piazza Marcolini con ospite Silvia

Bencivelli e il suo “Tre colpi di genio e una pessima idea. Ascesa e caduta

di uno scienziato squinternato” (Bollati Boringhieri),

In dialogo con Egizia Marzocco (presidente Ucsi Marche).

Programma integrale ed eventuali aggiornamenti sul sito Passaggifestiva.it

*Per la Stampa: a questo link è possibile scaricare comunicati stampa,

immagini e altro materiale del festival*

*https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1QREbduMYBbYIyW2fnYyZRXiZ_7eSXzXw*

*Passaggi Festival della Saggistica* – *Direttore: Giovanni Belfiori*