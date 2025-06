Tripoli, la Banca Centrale prepara una nuova forza di sicurezza per la capitale

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

Il Dipartimento di supporto della Banca Centrale della Libia, attraverso la Direzione generale del supporto centrale, sta completando i preparativi per l’attivazione di una nuova forza di sicurezza operativa nella capitale, Tripoli. L’iniziativa mira a rafforzare la capacità operativa del personale di sicurezza e a garantire il pieno svolgimento delle mansioni assegnate in aree strategiche della città.

La nuova forza sarà dotata di attrezzature moderne e mezzi logistici adeguati, essenziali per garantire un intervento rapido ed efficace. L’attenzione sarà rivolta in particolare a zone sensibili come Piazza dei Martiri e altri punti nevralgici per la sicurezza pubblica della capitale.

Questa operazione si inserisce nel più ampio piano del Ministero dell’Interno volto a rafforzare la sicurezza, mantenere l’ordine pubblico e tutelare le proprietà pubbliche e private. L’obiettivo è quello di garantire stabilità e sicurezza ai cittadini di Tripoli, in un contesto ancora segnato da sfide legate alla sicurezza e alla governance urbana.

L’avvio della nuova forza rappresenta un segnale concreto dell’intenzione delle autorità libiche di consolidare il controllo del territorio e di rispondere in maniera efficace alle esigenze di sicurezza della popolazione nella capitale.