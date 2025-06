(ARC) Salute: Riccardi, nuovo Piano demenze rafforza sostegno famiglie

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Trieste, 27 giu – “Questo Piano tiene conto dei bisogni delle

famiglie di chi si ammala di queste patologie, rafforzando i

collegamenti e il sostegno alla rete territoriale e migliorando

il livello di assistenza”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Salute Riccardo

Riccardi a margine dell’approvazione da parte della Giunta del

nuovo Piano triennale 2024-2026 dedicato alla gestione delle

demenze, con particolare riferimento alla malattia di Alzheimer.

Il documento, aggiornato in seguito alle osservazioni del Tavolo

nazionale permanente, rappresenta la prosecuzione di un percorso

gi? avviato, che punta a rafforzare la presa in carico dei

pazienti attraverso interventi integrati e mirati.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale,

l’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano nazionale demenze,

a cui la Regione aderisce attivamente, sostenuta dal Fondo per

l’Alzheimer e le demenze, rifinanziato con 4,9 milioni di euro

per il 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e

2026. Alla Regione Friuli Venezia Giulia ? stato assegnato un

150.164,89 euro nel 2024, 470.081,40 euro nel 2025 e altrettanti

nel 2026.

“Risorse – ha affermato Riccardi – che consentiranno di

migliorare la qualit? dell’assistenza, promuovere la diagnosi

precoce e sostenere in modo concreto i servizi territoriali”.

Nel dettaglio, il nuovo Piano triennale punta a rafforzare un

approccio integrato alla gestione delle demenze, valorizzando il

ruolo della rete sociosanitaria regionale. L’obiettivo ?

garantire continuit? assistenziale, diagnosi tempestive e un

sostegno reale alle famiglie, spesso prime custodi del percorso

di cura. Le risorse messe a disposizione permetteranno di

potenziare gli interventi gi? avviati e di introdurre azioni

innovative, anche attraverso l’uso di tecnologie e percorsi

formativi rivolti agli operatori.

Il documento, infine, riconosce la complessit? delle patologie

neurodegenerative e adotta una prospettiva centrata sulla

persona, privilegiando la qualit? della vita e il mantenimento

dell’autonomia affidata agli enti sanitari individuati, chiamati

a dare concreta esecuzione agli interventi previsti. Si apre

adesso la fase attuativa.

ARC/GG/ma

271631 GIU 25