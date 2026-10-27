Innovazione in Appennino, tre incontri sulla digitalizzazione dedicati alle imprese del territorio. Al via “Il versante digitale”: il 28 ottobre a Pianoro, il 10 novembre a Vergato e il 16 novembre a Zola Predosa

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - [image: cittametroboridottoda10.jpg]
comunicato stampa | Bologna, 27 ottobre 2026
imprese del territorio
Vergato e il 16 novembre a Zola Predosa
Bologna Innovation Square supporta le imprese dell'Appennino con un *workshop
itinerante nelle tre Unioni dei Comuni Savena-Idice, Appennino Bolognese e
Valli Reno Lavino Samoggia*, per approfondire strumenti, tecnologie e
misure a sostegno della digitalizzazione.
Gli incontri si svolgeranno tra ottobre e novembre e presenteranno le
*opportunità
della digitalizzazione*, con esempi di esperienze legate ai settori di
interesse per il territorio. Ogni incontro prevede un Workshop di
digitalizzazione a cura di CTE COBO – Casa delle Tecnologie Emergenti, con
il supporto tecnico-scientifico di MISTER Smart Innovation.
suggerimenti concreti *per accelerare la trasformazione digitale ed
effettuare una valutazione guidata della propria maturità digitale.
Si parte domani, *28 ottobre*, dalle 17:30 alle 19:30 al Museo di Arti e
Mestieri Pietro Lazzarini di *Pianoro*, con il tema "*Le Opportunità della
Digitalizzazione per il Turismo*". Dopo i saluti istituzionali e la
presentazione dei servizi proposti da Bologna Innovations Square, ci sarà
una sessione interattiva con la platea per valutare l'importanza
dell'innovazione. Seguiranno esempi concreti di applicazione con casi
specifici che spaziano dalla valorizzazione dei prodotti del territorio
(come la maturazione dell'Aceto Balsamico di Modena e le soluzioni
sviluppate insieme al Consorzio e ai singoli produttori) alla fruizione di
spazi museali attraverso tecnologie immersive che uniscono il mondo fisico
a quello digitale.
Si prosegue il *10 novembre*, dalle 17:30 alle 19:30 nella Sede Unione
Opportunità della Digitalizzazione per l'Economia di Prossimità*".
Il ciclo si chiude il *16 novembre*, sempre dalle 17.30 alle 19.30,
Opportunità della Digitalizzazione per la Manifattura*".
Gli incontri sono promossi da Bologna Innovation Square, in collaborazione
con le Unioni dei Comuni Savena-Idice, Appennino Bolognese e Valli Reno
Lavino Samoggia.
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