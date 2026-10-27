Manovra, Pandolfo (PD): con annunci non si risolvono problemi

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "Per la quarta volta consecutiva, alla vigilia del varo della manovra economica il Parlamento non sa ancora nulla. O meglio si sa bene che la maggioranza è nel caos e divisa su tutto tranne che sul mantenimento della poltrona". Lo dichiara in una nota il deputato e capogruppo in Commissione Attività produttive, Alberto Pandolfo.
"Oggi dalle parole del ministro Giorgetti – continua il dem – apprendiamo però che non ci saranno politiche di lungo periodo ma solo sulla contingenza o emergenziali. Saranno i soliti interventi spot che non danno alcuna soluzione per stemperare il caro vita. Insomma dal governo solo annunci e nessun fatto concreto sul caro carburanti, caro bollette e caro spesa. E sappiamo bene che gli annunci non sterilizzano la perdita del potere d'acquisto degli italiani né risolvono i problemi", conclude Pandolfo.
(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "Per la quarta volta consecutiva, alla vigilia del varo della manovra economica il Parlamento non sa ancora nulla. O meglio si sa bene che la maggioranza è nel caos e divisa su tutto tranne che sul mantenimento della poltrona". Lo dichiara in una nota il deputato e capogruppo in Commissione Attività produttive, Alberto Pandolfo.