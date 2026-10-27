Pac,Ciaburro (FdI): Grazie al governo Meloni in Europa agricoltura è priorità

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - “Grazie al lavoro del ministro Lollobrigida e all’accordo di Lussemburgo, il Consiglio europeo ha rimesso l’agricoltura al centro delle sue priorità. L’Italia è riuscita a cambiare la proposta iniziale della Commissione europea, ottenendo più fondi, più autonomia e meno burocrazia per i nostri agricoltori. Durante le trattative abbiamo difeso i guadagni dei produttori con queste misure: aiuti economici specifici per chi lavora nelle zone più difficili e svantaggiate; fondi di emergenza garantiti in caso di danni o catastrofi naturali; nuovi investimenti per far crescere le aziende e i settori che trasformano i prodotti; maggiore libertà per l’Italia nella gestione del proprio territorio. Ora la priorità assoluta è fermare il caro-carburante per il trattori. Chiediamo di usare subito i fondi europei rimasti per dare aiuti economici immediati. Su questo punto, i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo hanno già presentato due richieste urgenti. Per il governo Meloni e Fratelli d’Italia, l’agricoltura è la base della nostra indipendenza alimentare: quando l’Italia si fa sentire, l’Europa risponde”.
Così Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Agricoltura.