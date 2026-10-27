A4, il MIT: incontro tra Salvini e Stefani per la holding autostradale

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - In data odierna, si è tenuto un incontro tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, il Consigliere delegato De Berti e le relative strutture tecniche, finalizzato a condividere le procedure necessarie per giungere, in tempi certi, all’affidamento in house della concessione A4 “Brescia-Padova”, esperite tutte le valutazioni di legge, e quindi alla costituzione della holding autostradale.
L’incontro ha consentito di condividere con maggiori dettagli e programmazione l’intendimento politico di giungere a questa soluzione di rilevante interesse pubblico. La presenza delle strutture tecniche ha consentito inoltre di suddividere in modo puntuale i compiti.
Soddisfazione del ministro Salvini, per il quale l’affidamento in house della concessione A4 “Brescia-Padova” rappresenterebbe il primo esempio concreto di autonomia differenziata a favore dei territori, dei servizi e dei cittadini.
Dello stesso avviso il presidente Stefani, che ribadisce come gli impegni assunti con il Ministro Salvini stiano proseguendo in maniera spedita per accompagnare la Regione in questo percorso virtuoso, una sorta di prima grande forma di autonomia infrastrutturale.
Così una nota del MIT