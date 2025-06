(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 https://www.aduc.it/articolo/ex+coniugi+divorziati+nuova+convivenza+diritto+al_39420.php

———————————–

Ex-coniugi divorziati. Nuova convivenza e diritto al mantenimento

Con l’ordinanza n. 14358 del 29 Maggio 2025, la Corte di Cassazione affronta nuovamente il rapporto tra l’instaurazione di una nuova convivenza e la perdita del diritto al mantenimento per gli ex-coniugi orami divorziati.

Sul punto, infatti, nel tempo si sono susseguite diverse pronunce, che hanno generato una forte confusione sull’argomento.

Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha cercato di fare chiarezza spiegando che l’instaurazione di una nuova convivenza non determina automaticamente la perdita del diritto al mantenimento.

Cosa dovrà fare il coniuge tenuto al mantenimento in caso di nuova convivenza dell’ex partner?

Dovrà rivolgersi al Tribunale che deciderà se revocare o meno il diritto al mantenimento sulla base di una valutazione complessiva del caso concreto.

Nello specifico, per poter revocare il diritto al mantenimento, il Giudice dovrà tenere conto di vari elementi.

Il primo: la durata del matrimonio, il secondo: il contributo offerto dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare, il terzo: l’eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali, il quarto: la reale situazione economica derivante dalla nuova convivenza.

Si potrà avere revoca, quindi, solo nel caso in cui la nuova convivenza comporti una nuova autosufficienza economica effettiva, con un livello di vita paragonabile a quello precedente o comunque adeguato.

Sara Astorino, legale, consulente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

URL: http://www.aduc.it

============