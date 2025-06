(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 COMUNICATO STAMPA

ENTRA NEL VIVO IL PROGETTO FACILITATORI DIGITALI: LA REGIONE RILANCIA L’INCLUSIONE DIGITALE CON IL SUPPORTO DECISIVO DEI COMUNI

Cagliari, 26 giugno 2025

Entra nel vivo il progetto Facilitatori digitali avviato dall’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, attraverso la Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT. Obiettivo dell’iniziativa: garantire a tutti i cittadini – in particolare a quelli appartenenti alle fasce più fragili – un accesso semplice, consapevole e autonomo ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Per favorire l’inclusione digitale la Regione promuoverà infatti una massiccia campagna di sensibilizzazione per coinvolgere direttamente la cittadinanza. I Comuni interessati dovranno organizzare momenti pubblici di presentazione del servizio, in sinergia con le realtà locali: Pro Loco, scuole, oratori, associazioni, centri anziani e gruppi di volontariato.

Il primo passo sarà l’incontro operativo che si terrà giovedì 3 luglio 2025 a Cagliari, nella Sala Anfiteatro della Regione Sardegna in via Roma. L’appuntamento coinvolgerà i facilitatori digitali insieme ai referenti amministrativi degli enti locali, con l’obiettivo di condividere strumenti, strategie e buone pratiche utili al rafforzamento delle attività nei territori.

“La rete sociale è fondamentale per diffondere la cultura digitale in maniera capillare e facilitare la partecipazione di tutti – dichiara l’assessora degli Affari Generali, Personale e Riforme Mariaelena Motzo, annunciando che la direzione generale dell’assessorato darà pieno supporto per agevolare questa seconda fase del percorso. “Quella dell’inclusione digitale è una sfida di civiltà che possiamo vincere solo insieme, portando competenze e servizi digitali fin dentro il cuore delle nostre comunità”.

​

Ufficio Stampa Regione Sardegna