COMUNICATO STAMPA – TUTELA DELLA FAUNA PROTETTA: I CARABINIERI DI MEZZOJUSO SEQUESTRANO TARTARUGHE DETENUTE ILLEGAMLMENTE

Palermo, 26 giugno 2025

TUTELA DELLA FAUNA PROTETTA:

I CARABINIERI DI MEZZOJUSO SEQUESTRANO TARTARUGHE DETENUTE

ILLEGAMLMENTE

Nell’ambito del ruolo cruciale che l’Arma dei Carabinieri svolge nella salvaguardia della fauna

selvatica e nella repressione dei reati contro gli animali, i militari della Stazione di Mezzojuso

hanno denunciato in stato di libertà due persone, un uomo e una donna, di 80 e 70anni, del posto,

per detenzione di esemplari protetti in assenza di documentazione CITES (Convenzione sul

commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatica minacciate).

Impegnati in un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato la presenza di una ventina

di esemplari di tartarughe all’interno di due giardini privati. Insospettiti, hanno approfondito il

controllo, accertando che i due proprietari non possedevano la richiesta documentazione, prevista

per la detenzione di specie protette.

Le tartarughe in questione, sono state identificate come appartenenti alla famiglia “Testudo

Hermann”, una specie tutelata, come confermato dai veterinari dell’ASP Misilmeri – Lercara Friddi

che sono intervenuti sul posto. Gli animali, fortunatamente in buone condizioni di salute, sono stati

posti in sequestro e trasferiti presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza, come disposto

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese.

L’operazione ha confermato ancora una volta l’attenzione e la professionalità dei militari dell’Arma

nella tutela del territorio e della fauna protetta, garantendo il rispetto delle normative vigenti e la

salvaguardia del patrimonio naturalistico.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.