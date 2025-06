CS Convocazione Consiglio Comunale

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

Convocazione del Consiglio Comunale lunedì 30 giugno 2025

Pordenone, 25/06/2026

Il presidente del Consiglio Francesco Ribetti ha convocato per lunedì 30 giugno 2025 alle ore 17.30 nella Sala Consiliare del Palazzo municipale il prossimo Consiglio Comunale.

L’ordine del giorno si apre con le comunicazioni del presidente, quelle del sindaco e con l’interrogazione a risposta immediata formulata dalla consigliera Del Ben (PD) in merito alla candidatura della città di Pordenone a “Capitale italiana del volontariato 2026”.

L’interrogazione della consigliera Manzon (Bene Comune) si focalizza sul Concerto del 4 giugno presso il Teatro Comunale G. Verdi di Pordenone, quella del consigliere Salvador (Salvador sindaco) sul

ripristino della staccionata di via Dogana a Vallenoncello, sulle problematicità di viabilità/parcheggi e

raccolta rifiuti nel quartiere Nord e sulla viabilità del quartiere di San Gregorio. Seguono le interrogazioni del consigliere PD Genovesi sulla situazione del giardino della scuola dell’infanzia di via Fiamme Gialle, del consigliere PD Conficoni sulla piantumazione degli alberi in Piazza del Popolo, sulla valorizzazione e manutenzione dei lavatoi storici e infine del consigliere Giacomini (Pordenone In Salute) sulle intenzioni dell’Amministrazione in merito alla realizzazione di un’area camper attrezzata nella zona sud della città in vista di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027.

Il capitolo delle delibere si apre con la proposta di nomina del collegio dei revisori dei conti del Comune per il periodo 01/07/2025-30/06/2028 e con la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 per maggiori entrate e spese ed applicazione dell’avanzo di amministrazione e conseguente modifica agli allegati al DUP, entrambe presentate dal Sindaco. L’assessore Lidia Diomede propone l’adozione della variante n. 24 alle zone H e D del PRGC ai sensi dell’art. 63 sexies della LR n. 5 del 23/02/2007 e SS.MM.II. Infine l’assessore Tropeano presenterà l’approvazione del nuovo regolamento della commissione mensa.

Infine i consiglieri del PD, della Lista civica Pordenone In Salute e del Bene Comune presenteranno due mozioni relative all’Istituzione della consulta comunale sulla sanità, al trasferimento dei magazzini

comunali presso l’aviosuperficie e riconversione dell’area di vial Rotto/via ungaresca per parcheggi alberati e alloggi ad uso foresteria.

