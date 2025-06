(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Terzo Settore. Almici (FdI): da governo Meloni attenzione a fasce più fragili . Stanziati 55 mln di euro

“Grazie al Governo Meloni e all’impegno del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, da quest’anno il Fondo nazionale per gli indigenti viene rafforzato in modo strutturale, passando da appena 4,9 milioni a ben 54,9 milioni di euro. Una misura concreta, che testimonia la volontà di sostenere in modo stabile e duraturo le fasce più fragili della popolazione. Il Terzo Settore ha un ruolo cruciale nella nostra società. Grazie a questo intervento, sarà possibile programmare con maggiore efficacia la distribuzione di generi alimentari di qualità e provenienti da filiera italiana, attraverso la collaborazione con enti caritatevoli come Caritas, Croce Rossa, Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e molti altri. Tra gli alimenti previsti vi sono prodotti di alto valore nutrizionale come formaggi DOP, salumi IGP, riso, carne di vitella, succhi, legumi e verdure conservate”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici, componente Commissione agricoltura.

