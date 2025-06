(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

AGRICOLTURA: LOLLOBRIGIDA, AGRICAT HA LAVORATO AL MEGLIO DELLE POSSIBILITÀ E DELLE NORME

“Le alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna, Marche e Toscana sono state una catastrofe per il mondo agricolo, e sono stati eventi di una intensità mai sperimentata negli ultimi decenni. Il fondo Agricat e il suo amministratore Massimo Tabacchiera hanno agito al meglio seguendo le norme di legge e seguendo le linee guida elaborate in sede di conferenza Stato Regioni da tutti i soggetti che ne avevano titolo: lo Stato nelle sue articolazioni come anche le associazioni di categoria. La recente nascita del fondo Agricat, la sua operatività risale infatti all’anno stesso delle alluvioni, ha riservato a questo strumento di nuova istituzione una prova molto difficile che, ripeto, ha operato nel limite imposto dalle norme. È uno strumento che si è già migliorato con i nuovi regolamenti Pgra e che con il lavoro di ascolto del mondo agricolo verrà migliorato ancora. Da Ministro, da italiano, spero vivamente che non ci sia la necessità di usarlo nuovamente, ma nel caso sono certo saprà agire al meglio delle sue capacità”, lo dichiara in una nota Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura.

