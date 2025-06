(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Ue. Malaguti (FdI): opposizione divise al voto delle risoluzioni, come potrebbero governo la Nazione?

“Le Opposizione completamente divisa al momento della votazione delle risoluzioni di minoranza sulle comunicazioni della premier

Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo del 26 e 27 giugno. Bisogna davvero chiedersi come potrebbe governare una simile coalizione se fosse al governo della Nazione”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti, al termine della votazioni in Aula alla Camera dei Deputati.

