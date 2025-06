(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Ue. Giordano (FdI/Ecr): Meloni traccia rotta per prossimo Consiglio

“Giorgia Meloni ha tracciato oggi alla Camera, con lucidità e determinazione, la rotta dell’Italia in vista del prossimo Consiglio Europeo: una rotta fatta di responsabilità, fermezza e visione internazionale”. Lo dichiara il deputato Antonio Giordano (FdI/Ecr), presente in Aula. “Ho apprezzato in particolare la chiarezza della premier sulla crisi in Medio Oriente e sull’Ucraina, la difesa dei nostri interessi energetici e strategici, la capacità di tenere insieme sicurezza e diplomazia” aggiunge Giordano. “Condivido pienamente la ferma opposizione all’ipotesi che l’Iran possa dotarsi dell’arma nucleare: sarebbe un rischio enorme per Israele, per l’equilibrio della regione e anche per la sicurezza europea. La via è quella della pressione diplomatica e del ritorno ai negoziati, non dell’ambiguità o del rinvio. Così come è giusto chiedere con forza un cessate il fuoco a Gaza, salvaguardando il diritto di Israele a difendersi, ma evitando che la legittima reazione si trasformi in sofferenza inaccettabile per la popolazione civile”. “Molto netta anche la posizione sull’Ucraina: fermare l’aggressione russa è un dovere morale e politico. L’Italia sostiene con convinzione ogni sforzo per il cessate il fuoco e la ripresa del negoziato, ma è evidente che senza segnali concreti da Mosca non può esserci pace giusta e duratura. Bene l’annuncio della conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, che si terrà a Roma il prossimo luglio”. “L’Italia chiede all’Europa coerenza: sulla difesa comune, sulla lotta all’immigrazione illegale, sul sostegno alle imprese e sull’identità dei popoli. Non possiamo più permetterci una UE che guarda altrove mentre il mondo cambia con velocità”. “Meloni ha dimostrato ancora una volta che l’Italia può essere protagonista credibile e rispettata nei grandi scenari globali. Come parlamentare di Fratelli d’Italia, condivido e sostengo pienamente questa linea, fondata su valori, interessi nazionali e responsabilità europea”, conclude.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati