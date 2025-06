(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

TELEFONATE PER CAMBIO CONTRATTO FORNITURE

DI LUCE E GAS A NOME DELLA REGIONE LAZIO: È UNA TRUFFA

Roma, 23 giugno 2025 – L’URP della Regione Lazio ha ricevuto in queste ore numerose segnalazioni di cittadini che riferivano di essere stati contattati da un sedicente operatore regionale che proponeva cambi di fornitore del gas a prezzi vantaggiosi. Attenzione: si tratta di una truffa. La Regione Lazio, naturalmente, non ha tra le proprie finalità istituzionali la gestione e/o la fornitura di qualsivoglia tipo di energia. La Regione Lazio, pertanto, invita i cittadini che dovessero ricevere telefonate simili a non fornire dati sensibili, a riagganciare immediatamente e a segnalare il numero sospetto alle autorità competenti.