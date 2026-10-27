(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Piacenza, 27 ottobre 2026
Oggetto: Cinema d'argento, mercoledì 28 ottobre in cartellone "Rental
family" diretto da Hikari con Brendan Fraser
Nuovo appuntamento mercoledì 28 ottobre alle 15, alla Multisala Politeama,
con "Cinema d'argento", la rassegna di film dedicata alla terza età
promossa dall'ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. In
cartellone questa settimana, con ingresso gratuito, "Rental family – Nelle
vite degli altri" (Giappone/Usa, 2025) diretto da Hikari, con Brendan
Fraser, Takehiro Hira, Shinji Ozeki (II) e Mari Yamamoto. La trama: Philip
Vandarpleug è un attore americano disoccupato che qualche anno prima era
arrivato a Tokyo per girare un buffo spot televisivo per un dentifricio.
Non avendo amici o parenti negli Stati Uniti che lo aspettano, decide di
restare in Giappone. Trascorre quindi circa sette anni in attesa di un
ruolo che però non arriva. Un giorno viene convocato da un'agenzia per un
lavoro che implica il fatto di saper recitare, ma non è quello che Philip
si immagina. Scritto e diretto dalla giapponese Hikari (al secolo Mitsuyo
Miyazaki), "Rental family" ha per protagonista Brendan Fraser, che torna a
emozionare dopo la prova da Oscar come miglior attore nel 2023 per "The
Whale". Il suo Philip è un uomo solo, che vive da anni in un Paese che non
è il suo, al quale Fraser riesce a dare dignità e delicatezza. La regia
sviluppa la trama in chiave di commedia, alternando momenti di umorismo ad
altri di sincera commozione. Nell'era dell'individualismo sfrenato, Hikari
realizza un film toccante, tenero e garbato sul diritto a rendere felice il
prossimo e sul bisogno di relazioni umane autentiche.