23 Giugno 2025

SANITA'. CIOCCHETTI (FDI), CONFRONTO SI BASI SU DATI OGGETTIVI E INTERESSE CITTADINI

“Il tema della sanità va affrontato in modo concreto e unitario, superando le divisioni ideologiche. Il Governo Meloni, infatti, ha avviato un lavoro di collaborazione con le Regioni per riequilibrare la spesa sanitaria, aumentando le risorse disponibili e superando le logiche della spesa storica. E soprattutto, andando oltre la logica dei 20 differenti sistemi regionali che hanno causato forti diseguaglianze tra Nord, Centro e Sud. Ad oggi possiamo rivendicare il rinnovo dei contratti del personale sanitario, fermi dal 2017, nella prossima legge di bilancio nuovi stanziamenti per la salute mentale e per la prevenzione. con l’obiettivo di passare dal 5% all’8% del Fondo destinato alla prevenzione. Nel dettaglio, per esempio, la spesa sul Fondo Sanitario Nazionale è stata incrementata in maniera significativa, come stabilito anche nell’ultima legge di bilancio con una previsione di +5,78 miliardi nel 2026 e nel 2027, +6,66 miliardi nel 2028, +7,73 miliardi nel 2029 e +8,90 miliardi annui dal 2030 in poi. Auspichiamo un confronto politico basato su dati oggettivi e su soluzioni concrete, sempre nell’interesse dei cittadini”. Lo ha dichiarato in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti, vicepresidente della commissione Affari Sociali.

