DonatoriNati della Polizia di Stato: giornata di donazione di sangue al Reparto Mobile di Napoli

DonatoriNati della Polizia di Stato: giornata di donazione di sangue

Domani, presso il Reparto Mobile della Polizia di Stato di Napoli, via Monte di Dio 31, l’associazione DonatoriNati della Polizia di Stato, nel mese in cui si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ha organizzato una giornata di donazione di sangue.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle numerose attività promosse dai DonatoriNati della Polizia di Stato per affrontare la carenza di sangue che si verifica durante il periodo estivo. “Chi dona sangue dona vita” è lo slogan che sintetizza lo spirito di solidarietà e amore che caratterizza DonatoriNati e la Polizia di Stato.

Attraverso questo gesto semplice, ma di enorme valore civile e morale, si vuole esprimere vicinanza a coloro che stanno affrontando momenti di disagio e preoccupazione per la propria salute. L’evento, sottolinea il presidente Regionale Tommaso Delli Paoli, rappresenta un ulteriore esempio di solidarietà e altruismo degli uomini della Polizia di Stato che dimostrano di esserci sempre.

Un impegno di uomini e donne che vale come esempio di vita, finalizzato a promuovere la cultura della donazione di sangue. Una schiera di eroi silenziosi che ogni giorno si adoperano per il bene comune.

Napoli, 23 giugno 2025