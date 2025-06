(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

CINEMA. MALAGUTI (FDI): TAX CREDIT A TRUFFATORE, BUROCRAZIA PER IMPRESE ONESTE

“Molte piccole e medie aziende e start up di giovani imprenditori intraprendono percorsi burocraticamente complessi per poter accedere a contributi utili a far crescere la propria azienda e quindi anche a creare occupazione. E oggi devono assistere alla vicenda dell’americano di 46 anni, presunto killer di madre e figlia, che spacciandosi per regista è riuscito ad ottenere 863mila euro di tax credit senza aver prodotto nulla. Immagino che quegli imprenditori, e con loro tutti i cittadini, si stiano chiedendo come sia stato possibile. Chi lavora onestamente ha diritto a delle risposte, perché vicende simili sono una vergogna per l’Italia e non debbono più ripetersi”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti.

