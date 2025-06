(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

"Scire 2025–2027" – A San Giovanni Valdarno corsi gratuiti di educazione permanente per adulti

Grazie al progetto della Rete Documentaria Aretina che promuove la conoscenza, l’inclusione e la crescita personale, anche Palomar sarà sede di corsi aperti a tutta la comunità. Il primo sarà quello di inglese in partenza il 17 settembre

Il Comune di San Giovanni Valdarno partecipa attivamente al progetto Scire 2025–2027, un’iniziativa di educazione permanente che coinvolge l’intera Rete Documentaria Aretina e mira a promuovere la conoscenza, l’inclusione e la crescita personale attraverso corsi gratuiti rivolti alla popolazione adulta.

Il nome Scire, dal latino “sapere”, riflette la missione fondamentale del progetto: fare delle biblioteche e degli archivi dei veri e propri hub culturali, luoghi aperti alla comunità dove tradizione e innovazione si incontrano per supportare l’apprendimento continuo e l’accesso democratico alla cultura.

L’iniziativa nasce nell’ambito del bando regionale “Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi)” creato per promuovere corsi di formazione non formale (soft-skill) per gli adulti residenti nelle città aderenti alle Reti documentarie toscane, tra cui la Rete Aretina, composta da biblioteche e archivi del territorio provinciale di Arezzo. La Rete Aretina, di cui fa parte anche San Giovanni Valdarno, ha ottenuto un importante finanziamento grazie al contributo dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana con il coordinamento dell’Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, ente capofila.

Nel triennio 2025–2027 verranno attivati 132 corsi su tutto il territorio provinciale, per un totale di oltre 2.200 ore di formazione. I temi spaziano dal digitale al benessere personale, dalle lingue alla cittadinanza globale, fino allo sviluppo delle soft skills, rispondendo ai fabbisogni formativi emersi da un’indagine condotta nel 2024 tra i cittadini della provincia di Arezzo.

A San Giovanni Valdarno, i corsi si svolgeranno negli spazi di Palomar, Casa della Cultura, punto di riferimento per la vita culturale cittadina. Il primo appuntamento sarà il corso “Inglese per la comunità. Comunicazione efficace nella vita quotidiana”, in programma nei giorni 17, 22, 24 e 29 settembre e 1, 6 e 8 ottobre, con orario 17–20.

Nei mesi successivi, Palomar ospiterà una serie di corsi che includono percorsi di avvicinamento agli scacchi, laboratori per il piacere di raccontarsi e scrivere in biblioteca, pratiche di yoga, mindfulness e medicina tradizionale cinese per il benessere, corsi di digital soft skills e di alfabetizzazione tecnologica per principianti, percorsi per il rispetto delle diversità con la living library, lezioni di italiano volte alla salute, approfondimenti su lingua e cultura spagnola e cinese, e infine sessioni su alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva.

I corsi sono gratuiti, con iscrizione obbligatoria da effettuarsi entro 10 giorni dall’inizio del corso, compilando l’apposito modulo disponibile online sul sito della Rete Documentaria Aretina (Corsi FSE » Rete Documentaria Aretina ) o all’accoglienza in biblioteca. Ogni attività prevede un numero minimo di partecipanti e, in caso di richieste superiori alla disponibilità, verranno attivati criteri di selezione.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini adulti, con una particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. I corsi si svolgeranno prevalentemente in orario serale o nel fine settimana, per facilitare l’accesso anche ai lavoratori.

Con Scire 2025–2027, San Giovanni Valdarno conferma il proprio impegno a favore di una cultura inclusiva, diffusa e accessibile, valorizzando le potenzialità di Palomar come luogo di formazione permanente, dialogo e crescita per tutta la comunità.