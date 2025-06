(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 FAMIGLIA. MORGANTE(FDI), DA GOVERNO NUOVE RISORSE PER MAMME LAVORATRICI

“Con l’approvazione del decreto omnibus, il Consiglio dei Ministri ha stanziato oltre 100 milioni di euro ulteriori per il contributo per le mamme lavoratrici, portando la dotazione complessiva a oltre 400 milioni per il 2025. Una misura che si amplia, includendo anche le lavoratrici autonome e quelle con contratti a termine, troppo spesso escluse dai benefici previsti per il lavoro stabile. Il nuovo contributo, erogato dall’INPS, rappresenta un intervento mirato e concreto a favore delle madri lavoratrici, con l’obiettivo di sostenere la natalità, promuovere l’occupazione femminile e tutelare le famiglie italiane. Un plauso al Governo Meloni per aver confermato ancora una volta, con i fatti, l’impegno verso politiche a favore della famiglia. Un altro tassello della visione del Governo Meloni: sostenere chi lavora, chi cresce figli e chi costruisce il futuro del Paese”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia e valori non negoziabili del partito, Maddalena Morgante.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati