(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa.

Caro affitti, Pacifico: serve un Piano Casa alla De Gasperi.

21 giugno 2025

È paradossale che durante un governo di centro destra sia una associazione di cooperative di sinistra ad essere pronta a fornire da subito affitti calmierati. Il Piano Casa Italia che ha già messo a disposizione finanziamenti per 660 mln di euro è oggetto di attenzione dell’Associazione Legacoop per un partenariato pubblico-privato che possa attrarre fondi pubblici europei e per il quale è disposta a investire il 30% delle proprie risorse. Il 17 giugno Salvini ha presieduto al MIT il quinto “tavolo casa” con i 37 stakeholder che ne fanno parte per parlare di norme e semplificazione di cui dovrebbero beneficiare le famiglie, senza però far cenno ai numeri di realizzazioni da effettuare. A questo ci ha pensato Simone Gamberini presidente di Legacoop, che conta 7 mln di soci, proponendo la costruzione di 20.000 alloggi per una spesa totale di 5 mld di euro in modo da garantire la richiesta di abitazione a prezzo calmierato almeno ad una parte di cittadini che, non essendo abbastanza poveri per l’edilizia pubblica ma nemmeno benestanti per il mercato attuale, non possono acquistare o affittare la casa. Sono 5.2 mln gli italiani con disagio abitativo pari a più dell’11% se si comprendono anche i giovani. L’associazione Legacoop ha già 40.000 alloggi realizzati e altri 300.000 che sono stati messi in vendita ed ha dimostrato grandi capacità di welfare per l’utenza più vulnerabile come persone anziane e studenti. Il governo davanti a questa fattività dovrebbe scegliere: cogliere l’occasione della collaborazione o attivarsi in autonomia per soddisfare i cittadini di questo bisogno primario. Siamo in presenza della necessità di un piano Marshall come quello che nel 1948 realizzò il governo De Gasperi, ispirato all’epoca da valori di solidarietà cristiana che oggi più che mai dovrebbero essere messi al centro della politica parlamentare e di governo. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.