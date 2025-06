AGRICOLTURA, CERRETO (FDI): 52 MILIONI STANZIATI PER INNOVAZIONE

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

“Continua il supporto del governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida alle imprese agricole. Il Consiglio dei ministri ha autorizzato 52 milioni di euro di stanziamenti aggiuntivi di cui 47 milioni al Fondo per l’innovazione in agricoltura e 5 milioni in supporto agli allevatori colpiti da peste suina. Strumenti concreti che vanno nella giusta direzione. Questo esecutivo dimostra ogni giorno come la priorità sia la tutela degli imprenditori agricoli, coadiuvandoli nel far fronte a momenti di difficoltà o affiancandoli nel processo di crescita tecnologica. Questi fondi si vanno ad aggiungere ai 175 milioni di euro pubblicati tramite avviso da ISMEA nel dicembre del 2024, che ha visto una richiesta di risorse maggiore di quanto messo a disposizione. Siamo a fianco del mondo agricolo sia per quanto riguarda le problematiche quotidiane e contingenti, sia per quanto riguarda le sfide del futuro”. È quanto dichiara l’on. Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

