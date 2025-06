(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 TURISMO. CARAMANNA(FDI) 120 MILIONI PER STAFF HOUSE SCELTA STRATEGICA PER LAVORATORI E IMPRESE DEL SETTORE

“Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri dello stanziamento da 120 milioni di euro per la creazione e riqualificazione delle cosiddette ‘Staff House’, il Governo compie un’importante scelta strategica a favore del lavoro e della competitività del comparto turistico e della ristorazione. Si tratta di un intervento innovativo e senza precedenti, che risponde concretamente all’esigenza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro di migliaia di professionisti del settore, contribuendo al tempo stesso ad aumentare l’attrattività dell’industria turistica italiana, sia per i giovani lavoratori sia per le imprese. Un plauso va al Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, per aver posto con coraggio e lungimiranza il tema della dignità abitativa al centro dell’agenda turistica nazionale”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione attività produttive, Gianluca Caramanna.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati