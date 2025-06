(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 *PRATO: DONZELLI (FDI), NON È “CASO BUGETTI” MA “SISTEMA PD”*

“Nonostante il coinvolgimento del suo vice, che ricopriva lo stesso

incarico anche con Biffoni sindaco, non c’è solo un ‘caso Bugetti’. E

neanche solo un ‘caso Prato’. In Toscana un sistema di potere è arrivato al

capolinea per troppa autoreferenzialità e poca trasparenza. Dalla gestione

della sanità, agli scandali bancari del Monte dei Paschi e Banca Etruria,

dal Forteto alla vicenda dell’inquinamento con il Keu, o la poca

prevenzione e cura del territorio sfociata in danni alluvionali, ma anche

le modalità che emergono sui finanziamenti elettorali a Firenze, in Toscana

emergono tutti i lati oscuri del sistema di potere gestito dal Partito

democratico. Un sistema opaco, lontano dai cittadini e distratto dal bene

comune per troppo tempo è sopravvissuto a liti interne e alla cura di soli

interessi personali”. Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile

organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.