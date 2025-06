Fwd: Procreazione assistita, il ruolo del Policlinico di Palermo nella rete interaziendale

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Procreazione assistita, il ruolo del Policlinico di Palermo nella rete

interaziendale

Il Policlinico è parte attiva del centro interaziendale di PMA,

procreazione medicalmente assistita, di III livello di Palermo, di cui fa

parte insieme all’Azienda ospedaliera “Villa Sofia-Cervello” e il presidio

ospedaliero dell’Ingrassia, che fa capo all’ASP di Palermo.

Questa alleanza strategica ha l’obiettivo di ridurre le barriere

all’accesso e offrire un servizio integrato e di alta qualità a tutte le

coppie che desiderano intraprendere un percorso di procreazione assistita.

Dal 30 dicembre 2024 la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è

riconosciuta come Livello Essenziale di Assistenza (LEA), cioè tra le

prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale.

La Direttrice Generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari, sottolinea:

“Essere parte attiva di una rete interaziendale di PMA significa offrire ai

cittadini un servizio più completo e personalizzato. È nostro dovere

garantire a tutti il diritto di accedere a procedure di procreazione

assistita in modo equo e senza ostacoli”.

L’Azienda ospedaliera universitaria, forte della sua storica tradizione

nella disciplina e della sua vocazione alla ricerca e alla formazione,

conferma il suo ruolo in importante progetto, come sostenuto dalla

Direttrice generale dell’AOUP e dal Rettore Midiri nel suo intervento

nell’ambito del convegno “Le sfide in IVG”, che ha visto, tra gli

intervenuti per i saluti istituzionali, l’Assessore della Salute, Daniela

Faraoni, e il Direttore generale del Dipartimento Pianificazione strategica

dell’Assessorato, Salvatore Iacolino.

L’Assessorato regionale alla Salute sta lavorando attivamente per il

rafforzamento della rete interaziendale, integrando le risorse del settore

pubblico e privato. L’obiettivo è quello di adottare un modello che

garantisca il diritto all’accesso e all’equità per tutti, oltre a

strutturare percorsi e processi per l’introduzione della fecondazione

eterogenea.

“La Procreazione Medicalmente Assistita non è solo una tecnologia – ha

affermato la manager del Policlinico “Paolo Giaccone”- è un atto di cura,

un ponte tra la scienza e il desiderio profondo di generare vita”.

È, dunque, fondamentale avanzare verso l’evoluzione naturale delle

metodiche, in linea con i cambiamenti sociali.

“Dobbiamo lavorare per frenare la mobilità passiva e facilitare – ha

concluso la DG – la vita quotidiana dei nostri cittadini, supportandoli nel

realizzare il sogno di una famiglia”.

Tiziana Lenzo

Ufficio Stampa e Social media

Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico “Paolo Giaccone”

90127 Palermo

Tiziana Lenzo

Ufficio Stampa e Social media

Azienda Ospedaliera Universitaria

Policlinico “Paolo Giaccone”

90127 Palermo