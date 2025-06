A Camerata i lavori PNRR. Servizi quasi tutti ricollocati in area fiorentina

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

Ai cittadini sarà restituito un ospedale di comunità con 20 posti letto

Forte l’impegno anche sul fronte dell’assistenza primaria

Scritto da Paola Baroni, venerdì 20 giugno 2025

Firenze – Sono state ultimate le operazioni di trasferimento dei servizi dal presidio di Camerata per consentire l’avvio dei lavori PNRR per l’ospedale di comunità .

Gli spostamenti si sono resi necessari per far partire i lavori che restituiranno a Firenze, a Fiesole e a tutta l’area metropolitana fiorentina, un ospedale di comunità che sarà l’anello di congiunzione con un modello di continuità ospedale territorio che offre una degenza intermedia tra ricovero acuti e fase post acuta. Nella struttura, completamente riqualificata, ci sarà posto per 20 posti letto per le cure intermedie e 10 posti letto da dedicare alle degenze della Salute Mentale infanzia e adolescenza .

È in una fase di interlocuzione e valutazione la possibilità di destinare ulteriori spazi dell’edificio di Camerata all’assistenza primaria. Designando in tal modo la struttura di Camerata a polo sociosanitario di riferimento della nuova assistenza territoriale.

La terapia familiare è stata ricollocata presso il quinto piano del Presidio “Piero Palagi” negli ambulatori che fanno parte del servizio della Salute Mentale Adulti dei quartieri 1 e 3 di Firenze. La Cardiologia da Camerata è stata trasferita al Presidio Territoriale di Via D’Annunzio, con le stesse modalità di prenotazione e orari di visita.

Il servizio di CUP e Anagrafe è ripreso nei locali del Presidio di Pratolino (lunedì 8-13, martedì 13-18 mercoledì e giovedì 8-13).

Non si è interrotta l’attività degli infermieri di famiglia e comunità che hanno proseguito il servizio anche nei giorni del trasloco. I nuovi locali sono presso l’ex Rsa Le Civette (a San Salvi). Sempre attivo è rimasto anche l’ambulatorio infermieristico nei locali del presidio di via D’Annunzio dal lunedì al venerdì (dalle 14 alle 18 su appuntamento tramite segreteria telefonica).

Ricollocati nei giorni scorsi i servizi di prelievi ambulatoriali alle Caldine (in Piazza dei Mezzadri 7) e sempre attivo il servizio dei prelievi domiciliare con le stesse modalità. Sempre nei giorni scorsi è stato attivato il Segretariato Sociale (PUA) in Piazza dei Mezzadri 7 negli stessi giorni e orari (martedì e giovedì 9-12), con le stesse modalità di contatto (telefono ed e-mail). Le assistenti sociali, invece, per tutto il periodo dei lavori, hanno trovato sede nei locali del Seminario Vescovile in piazza Mino a Fiesole. La Medicina dello Sport è stata spostata in via Chiantigiana a Firenze.

Altri servizi erano stati reindirizzati già nei mesi scorsi come la neuropsichiatria infantile che per gli utenti di Fiesole hanno trovato sede presso l’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e presso altri presidi della zona fiorentina sud est e per gli utenti di Vaglia nel più vicino presidio territoriale della zona fiorentina nord ovest (Sesto Fiorentino). Infine, da novembre dello scorso anno l’ospedale di Santa Maria Nuova ospita i 12 posti letto delle cure intermedie trasferite dal presidio di Camerata.

Dettagli su orari e recapiti anche in Home page http://www.comune.fiesole.fi.it.

Paola Baroni

