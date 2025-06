CS 30° anniversario per il Gruppo Servizi CGN

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Comunicato Stampa

30° anniversario per il Gruppo Servizi CGN

Pordenone, 19/06/2025

«Un’azienda leader nella consulenza fiscale, un’eccellenza del nostro territorio, simbolo di quel saper fare imprenditoria che è tipico di noi pordenonesi. A Giancarlo Broggian, fondatore, e Valeria Broggian attuale Presidente i miei più vivi e calorosi complimenti» così il sindaco Alessandro Basso in una nota a margine del suo intervento per il 30° anniversario dalla fondazione del Gruppo Servizi CGN.

Il primo cittadino ha evidenziato «la missione e la visione strategica della società che dal 2021 può vantare la qualifica di benefit. Anche questo passaggio denota un’evidente capacità di fare cose importanti. I numeri parlano chiaro: 25 mila studi professionali associati in tutta Italia e una crescita continua, quasi inarrestabile, nel corso degli anni. Mi sento di dire che il Gruppo Servizi CGN incarna perfettamente i valori di noi pordenonesi».

L’occasione è stata proficua anche per scoprire gli obiettivi futuri dell’azienda con la presentazione delle nuove sedi Mare Verde e Hangar Acquario. «Un momento che – afferma Basso – rappresenta il clou di questo traguardo trentennale ma che, come abbiamo potuto apprezzare, non è un punto di arrivo bensì una tappa da cui CGN vuole ripartire domani ancora più forte e convinti di ieri e per il nostro territorio simili realtà sono un grande orgoglio».

————————————————–