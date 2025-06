(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Trigoria, Raggi-Canale (M5S-LcR): “Piano di zona b54 Trandafilo, opere primarie ferme al palo nonostante delibere Giunta Raggi”

“Qualche giorno fa si è svolta un’assemblea del quartiere di Trigoria per le problematiche inerenti il Piano di zona B54 Trandafilo, nel corso della quale l’Amministrazione capitolina – presente con l’Assessore Veloccia e la Presidente di Aula Celli – ha ricevuto notevoli contestazioni dai cittadini esasperati.

Le cause? Il mancato sblocco della realizzazione delle opere primarie – ovvero fogne, acqua potabile e strade – del Piano di zona.

Sempre la Giunta Raggi ha reperito i fondi per le opere di urbanizzazione fondamentali nei piani di zona con Deliberazione A.C. n.116/2018, vincolando a tale scopo le somme versate per le affrancazioni e istituendo un Fondo di investimento pubblico specificatamente dedicato al completamento e alla realizzazione delle infrastrutture viarie, impiantistiche e fognarie; oltre a ogni altro servizio pubblico essenziale per la riqualificazione dei Piani di Zona.

La maggioranza attuale avrebbe solo dovuto dar seguito alle soprammenzionate delibere, ma nulla di tutto questo è avvenuto. Invitiamo quindi la Giunta Gualtieri a darsi da fare sulle periferie e a uscirsene con meno proclami e peana di auto-incensamento: nell’attesa, noi abbiamo presentato un’interrogazione per capire cosa è accaduto a Trigoria”.

Così in una nota l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina Virginia Raggi (M5S) e Carla Canale, Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX.