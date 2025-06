Sicurezza sul lavoro: sospesa l’attività di un’azienda di logistica nel quartiere San Giuseppe – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Sicurezza sul lavoro:

sospesa l’attività di un’azienda di logistica nel quartiere San Giuseppe

Riscontrate gravi irregolarità

Monza, 17 giugno 2025. È stata sospesa l’attività di un’azienda di logistica operante nel quartiere San Giuseppe. Il provvedimento è arrivato al termine di un controllo congiunto, avvenuto negli scorsi giorni, che ha visto impegnati il personale dell’Ufficio Presidio Quartieri della Polizia Locale del Comune di Monza, gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i Vigili del Fuoco e l’ATS. L’intervento ha fatto emergere una serie di violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro, tali da rendere necessaria l’immediata interruzione dell’attività.

Le irregolarità riscontrate. L’ispezione ha rivelato criticità diffuse e preoccupanti all’interno dello stabilimento, con pesanti ricadute sull’incolumità dei lavoratori. Tra le principali irregolarità riscontrate figurano la mancata presentazione della SCIA antincendio e l’assenza della documentazione di valutazione dei rischi (DVR) da parte di alcune delle quattro società operanti nel sito. Gli ispettori hanno inoltre evidenziato gravi mancanze nella sorveglianza sanitaria e nella formazione obbligatoria dei dipendenti, aspetti imprescindibili per lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza.

A seguito della relazione tecnica dei Vigili del Fuoco e dell’ATS, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale. Parallelamente, l’INL e la Polizia Locale hanno avviato verifiche documentali sui 18 lavoratori presenti, uno dei quali è risultato completamente irregolare. Anche questo elemento ha contribuito al blocco delle attività, sollevando interrogativi sulla gestione degli appalti e dei subappalti all’interno della struttura.

La struttura. Lo stabilimento in questione occupa una superficie di oltre 2.000 metri quadrati, fattore che rende gli accertamenti particolarmente complessi e articolati. Le autorità hanno confermato che le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire l’adeguamento dell’azienda alle normative di sicurezza e la tutela dei lavoratori coinvolti.

“L’operazione svolta – afferma l’Assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – rappresenta un’azione concreta di contrasto alle irregolarità nel settore della logistica, un comparto strategico ma spesso soggetto a dinamiche critiche sul fronte della sicurezza. L’attenzione dell’Amministrazione sul tema della sicurezza sul lavoro resterà alta, come dimostrato anche dalla recente stipula di un accordo con ATS su iniziativa della Prefettura e di un protocollo d’intesa per la sicurezza nei cantieri assieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili”.