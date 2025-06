[Domani in Ateneo] La minaccia cibernetica al settore sanitario (Regione Campania – ACN)

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Come noto, il settore sanitario risulta tra quelli maggiormente esposti

alla minaccia cyber – sia per la criticità dei servizi gestiti, che la

natura dei dati trattati. Le conseguenze più frequenti registrate negli

eventi occorsi nel 2024 a danno di tale settore sono andate dal blocco

delle terapie intensive a quello di pronto soccorso e sale operatorie,

passando per radioterapie, chemio e trasfusioni.

A tale riguardo, stante la particolare criticità del delle aziende

sanitarie locali alle quali afferiscono strutture ospedaliere, presidi e

servizi sanitari essenziali per i territori di riferimento, sono stati

organizzati cicli di incontri formativi di alto livello – alla presenza dei

Presidenti di Regione e di tutti i dirigenti delle ASL – volti a diffondere

la consapevolezza del rischio cyber e ad illustrare, altresì, i contenuti

del documento sulla minaccia cibernetica al settore sanitario redatto

dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il ciclo di incontri ha coinvolto già le Regioni Piemonte, Lombardia,

Veneto, Sicilia, Basilicata, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sardegna vede

questo importante esercizio di diffusione della consapevolezza cyber, anche

in virtù del fatto che le aziende ospedaliere regionali sono entrati a far

parte del Polo Strategico Nazionale (PSN).

Il *18 giugno, dalle ore 10*, l’Aula magna “Vincenzo Buonocore”

dell’Università degli Studi di Salerno ospiterà l’incontro “*La minaccia

cibernetica al settore sanitario*” promosso dalla Regione Campania e

dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) all’autorevole presenza

del Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

(ACN) Nunzia Ciardi e con le conclusioni del Presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca.

