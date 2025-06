Verso COP30, Corrado: Quattro incontri per raccontare le sfide climatiche

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 VERSO COP30, CORRADO (PD/S&D): “QUATTRO INCONTRI PER RACCONTARE LE SFIDE CLIMATICHE”

Strasburgo, 16 giugno – “La COP30 si avvicina, come dimostrato dall’avvio dei negoziati di Bonn. Ma oggi servono risposte forti: il tempo dei compromessi al ribasso è finito. Per questo lancio ‘Dialoghi verso COP30’, un ciclo di dirette Instagram per raccontare sfide, ostacoli e urgenze della diplomazia climatica”, dichiara Annalisa Corrado, europarlamentare PD e relatrice S&D per la Direttiva Suolo.

“Vogliamo rendere facilmente accessibili i temi della COP e per questa ragione stiamo mettendo in campo un’iniziativa che consenta a tutte e tutti di poter ascoltare, confrontarsi e partecipare”.

Il primo appuntamento sarà lunedì 16 giugno alle 19:00 con Eleonora Cogo (ECCO Climate), per fare il punto sulla Conferenza di Bonn e sugli scenari in vista della COP di Belém.