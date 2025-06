Comune di Giussano / Comunicato stampa – Piano asfalti e rappezzi stradali

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 COMUNICATO STAMPA

Piano asfalti 2025: al via i lavori per le nuove asfaltature

Rappezzi e fresature in corso su alcuni tratti più rovinati del territorio

Prenderà il via nella seconda metà del mese di giugno la prima parte del Piano asfalti 2025, un articolato intervento di riqualificazione delle arterie stradali con la posa di nuovo manto d’asfalto, migliorando così la sicurezza e la fruibilità delle strade per automobilisti e pedoni.

Le risorse economiche stanziate consentiranno una pluralità di manutenzioni sia nel capoluogo che nelle frazioni con puntuali interventi anche in prossimità di passaggi utilizzati per l’accesso ai plessi scolastici. L’obiettivo è migliorare le arterie a maggior intensità di traffico e le strade di collegamento urbano, garantendo una viabilità sicura ed efficiente.

Gli interventi proseguiranno secondo un calendario definito dagli uffici comunali. I lavori inizieranno in momenti differenti per attenuare eventuali modifiche alla viabilità ordinaria richieste durante le fasi di cantierizzazione.

La posa del nuovo manto d’asfalto sarà seguita dalla rinnovata segnaletica stradale, che contribuirà a un migliore riordino dei flussi di traffico, incrementando il livello di sicurezza per tutti gli utenti della strada e superando residue barriere architettoniche laddove esistenti.

Al Piano asfalti 2025 si è affiancato un intervento di fresature e rappezzi puntuali che ha interessato una pluralità di strade del territorio: fra queste, eseguita manutenzione ordinaria in porzioni di via Pastore, via Matteotti, via Pellico, via Aliprandi, via della Gibbina, via dell’Artigianato, via Mozart, via Toti, via Vittorio Veneto, via Corridoni, via per Cabiate, via per Seregno e via Statuto.

“Si tratta di una prima parte di un Piano asfalti che mira a rendere più sicura la viabilità interna, intervenendo su numerose arterie – afferma Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori Pubblici – Le manutenzioni delle strade coinvolgono sia il capoluogo che le frazioni, così come i numerosi rappezzi che rappresentano un intervento di manutenzione ordinaria anche in ascolto delle esigenze della cittadinanza”.

Giussano, 16 Giugno 2025