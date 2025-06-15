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domenica 15 Giugno 2025
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Sardegna

Prosegue sino alla serata di domani, lunedì 16 giugno 2025, l’allerta per temperature elevate – Comunicato stampa

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Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Centro Funzionale Decentrato – Settore Meteo
ARPAS
AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Ora d’invio e numero di protocollo attribuite in fase d’invio della PEC
Data emissione 15/06/2025
INIZIO VALIDITÀ
15/06/2025 ore 18:00
FINE VALIDITÀ
16/06/2025 ore 18:00
Fenomeno d’interesse:
ALTE TEMPERATURE
SINTESI SITUAZIONE ED EVOLUZIONE SINOTTICA METEOROLOGICA
UNA SACCATURA ATLANTICA IN AVVICINAMENTO ALLA PENISOLA ITALIANA FAVORIRA’ DOMANI (16
GIUNGNO) UNA VENTILAZIONE DA OVEST NORD-OVEST SULLA SARDEGNA. TALE CIRCOLAZIONE
CONVOGLIERA’ ARIA PIU’ FRESCA SUI VERSANTI ESPOSTI DELL’ISOLA, E NEL CONTEMPO FAVORIRA’ UN
AUMENTO DELLE TEMPERATURE MASSIME NEI SETTORI ORIENTALE E MERIDIONALE.
VALUTATE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI SI EMETTE IL SEGUENTE:
AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE
Estensione dell’avviso n. 20856/2025 del 12/06/2025
DALLA SERATA DI OGGI 15 GIUGNO E FINO ALLA SERATA DI DOMANI 16 GIUGNO SONO PREVISTE
TEMPERATURE MASSIME ELEVATE, LOCALMENTE MOLTO ELEVATE SUL SETTORE ORIENTALE E
MERIDIONALE DELL’ISOLA.
D’ordine del Dirigente Responsabile
Il Meteorologo di turno
Alessandro M.S. Delitala
Carluccio Castiglia
1 di 1
AM_rev1.1_2019

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