Fwd: Rally: il bis di Zambon al Costa del Gargano 2025. Il veneto si conferma re dei tornanti dauni davanti alle Skoda Fabia di Bergantino e di Rizzello- comunicato stampa n.6

– Stefano Zambon Citroen C3 WRC Plus – vincitore

– Giuseppe Bergantino Skoda Fabia R5 Rally 2 – secondo classificato

– Podio assoluto

Per informazioni:

https://www.rallycostadelgargano.it/

classifiche:

https://rally.ficr.it/#/RAL/programma/4%20RALLY%20COSTA%20DEL%20GARGANO/2025/109/6/1

[image: logo tondo 4 rally costa del gargano 14 e 15 giugno 2025.jfif]

*RALLY: IL BIS DI ZAMBON AL COSTA DEL GARGANO 2025*

*Navigato da Walter Pasini, il veneto si conferma re della gara pugliese,

tappa della Coppa Rally ACISPORT ottava Zona, su Citroen C3 WRC, davanti

alle Skoda Fabia R5 del beniamino locale Bergantino, e del salentino

Rizzello. In premiazione un minuto di silenzio per il giovane Matteo

Doretto, morto nel rally di Polonia.*

Ha messo subito lo scettro sul tavolo dei giochi e nessun altro è riuscito

a prenderlo: al volante della Citroen C3 WRC Plus, Stefano Zambon ha

bissato il successo della passata edizione stravincendo il 4° Rally Costa

del Gargano, terza tappa della Coppa Rally di Zona 8 ACISPORT disputata

oggi sui tornanti dauni. Davanti ad un grande e caloroso pubblico, con

fuochi d’artificio e fumogeni, che ha accolto ieri il passaggio delle

vetture a Monte Sant’Angelo, il driver veneto, affiancato rispetto

all’edizione 2024 da Walter Pasini, ha portato la vettura del team Gino

Investment subito in vetta alla classifica della corsa già nelle due prove

del giorno 1, chiuso con un divario di 18 secondi sulla Skoda Fabia R5 di

Giuseppe Bergantino, che equivaleva a mettere in cassaforte la vittoria.

Impossibile il gap da colmare per il forte beniamino locale, coadiuvato

alle note da Tommaso Granatiero, e per il terzo candidato al podio, il

salentino leader attuale del CRZ Francesco Rizzello, in coppia con Fernando

Sorano su stessa vettura in versione RS. Questo anche l’ordine con cui i

tre equipaggi sono giunti all’arrivo finale al porto turistico di

Manfredonia.

“Sono soddisfattissimo perché è una gara molto difficile ed i tornanti

insidiosi e particolari -ha dichiarato Zambon subito dopo la vittoria

conquistata amministrando il grande vantaggio accumulato ad inizio gara e

concludendo saldamente al comando con un tempo totale di 40’04.6-. Abbiamo

dovuto combattere anche con le alte temperature che hanno reso l’asfalto

rovente, ma questa gara è unica ed è bellissima”.

“Di più non potevo chiedere alla macchina – ha dichiarato il portacolori

della scuderia New Jolly Motors Bergantino-, sono contento del risultato e

di aver reso onore al pubblico di casa”.

Ha mantenuto fino alla fine il terzo posto assoluto, e per un soffio, il

ruffanese Francesco Rizzello, navigato sulla berlinetta francese dal fedele

Fernando Sorano. In gran rimonta, il ciociaro Emanuele Giannetti, con

Vincenzo Roma sul sedile destro della Skoda Fabia RS del Lion Team è giunto

ad un passo dal podio, con un ritardo di appena tre decimi sull’equipaggio