(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Il “Cerchio imperfetto” di Mauro Staccioli arriva a San Giovanni Valdarno

L’opera arriverà nella città del Marzocco martedì 17 giugno e sarà inaugurata ufficialmente sabato 28 giugno

San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere un nuovo elemento di rilievo nel proprio paesaggio urbano: il “Cerchio imperfetto” di Mauro Staccioli, tra i più autorevoli esponenti della scultura contemporanea internazionale. L’opera arriverà nella città del Marzocco martedì 17 giugno e sarà collocata nella rotatoria situata di fronte all’attività di Dario Cecchini, che — avvalendosi del regolamento comunale sulle sponsorizzazioni delle aree verdi — ha scelto di investire in cultura, donando alla città un segno artistico di grande valore.

Proveniente da Milano, dove era esposta di fronte all’Università Bocconi, l’opera giunge a San Giovanni Valdarno grazie a una virtuosa sinergia tra pubblico e privato. Il “Cerchio imperfetto” è stato concesso in comodato d’uso gratuito al Comune da Andrea Alibrandi e Marco Niccolini, in collaborazione con l’Archivio Mauro Staccioli.

Le operazioni di installazione, affidate a una ditta specializzata, dureranno circa tre giorni. L’opera sarà inaugurata ufficialmente sabato 28 giugno alla presenza della figlia dell’artista, Giulia Staccioli, presidente della Fondazione Mauro Staccioli.

Dopo il gruppo scultoreo “I Tondi”, realizzato da Staccioli in occasione dell’esposizione del 1996 e oggi collocato in modo permanente all’ingresso nord della città, San Giovanni Valdarno si conferma luogo privilegiato per il dialogo tra arte, spazio pubblico e collettività. Il “Cerchio imperfetto”, con la sua forza simbolica e il suo valore evocativo, invita cittadini e visitatori a uno sguardo rinnovato sul paesaggio urbano, nel solco della grande arte contemporanea.

L’Amministrazione comunale ringrazia Dario Cecchini per il suo impegno nel rendere la città più ricca e accogliente, e rivolge un sincero ringraziamento a Giulia Staccioli che sarà presente all’inaugurazione, ad Andrea Alibrandi, Marco Niccolini, all’Archivio Mauro Staccioli e a Casa Masaccio | Centro per l’Arte Contemporanea per il fondamentale contributo alla realizzazione di questo importante progetto culturale.

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ PER L’ARRIVO DELL’OPERA

L’arrivo e il posizionamento del “Cerchio imperfetto” comporteranno, nella giornata di martedì 17 giugno, alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina, necessarie per garantire il corretto svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.

A partire dalle 8 e fino alle 20 o comunque fino al termine delle operazioni, sarà interdetta la circolazione lungo una corsia del ponte Ipazia d’Alessandria, precisamente quella in direzione centro, ovvero da Oltrarno verso la ex strada regionale 69. Contestualmente, verrà chiusa anche la porzione della rotatoria che collega il ponte stesso con il Lungarno Don Minzoni, nel tratto compreso tra l’ingresso dal ponte e l’uscita verso il Lungarno.

Durante l’intera giornata, per tutte le direzioni di marcia sarà garantita la viabilità alternativa attraverso il Ponte Pertini.

La polizia municipale, insieme agli organi di polizia stradale competenti, sarà presente per vigilare sul rispetto dell’ordinanza e per fornire supporto alla cittadinanza. Le eventuali violazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dal codice della strada.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini alla massima collaborazione e chiede di pianificare per tempo i propri spostamenti, in modo da ridurre al minimo i disagi.