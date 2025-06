(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 EUROPEI GENOVA 2025 – È DI BRONZO IL FIORETTO DI MARTINA BATINI PER LA

PRIMA MEDAGLIA AZZURRA! NELLA SCIABOLA MICHELE GALLO AI PIEDI DEL PODIO

GENOVA – Il bronzo di Martina Batini è la prima medaglia italiana ai

Campionati Europei Assoluti di Genova 2025. Nella giornata inaugurale

della kermesse continentale in Liguria il podio arriva dunque dal

fioretto femminile, con il terzo posto della carabiniera toscana, mentre

resta a un passo dalla “zona medaglie” Michele Gallo che chiude 6°,

migliore degli azzurri nella sciabola maschile.

Nel sabato genovese, segnato da una suggestiva cerimonia d’apertura, il

cammino di Martina Batini, 14^ dopo la fase a gironi, è iniziato con il

successo per 15-7 sulla croata Blazic nel tabellone dei 16esimi di

finale. Lottando, soffrendo, la fiorettista azzurra si è imposta anche

negli ottavi sull’ucraina Poloziuk con il punteggio di 15-13, ottenendo

la certezza della medaglia grazie al 15-7 con cui ha superato nei quarti

la rumena Candescu. In semifinale, opposta alla britannica Carolina

Stutchbury, la carabiniera di Pisa ha rimontato anche sei stoccate di

svantaggio, subendo però l’allungo sui titoli di coda dell’avversaria

che ha scritto il verdetto di 15-12. Una ko che non sminuisce di certo

la terza medaglia individuale ai Campionati Europei per Martina Batini,

mamma-campionessa che vinse nel 2023 a Plovdiv, a ben undici anni di

distanza dalla prima volta sul podio continentale, quando fu argento a

Strasburgo 2014.

“_Sono felice di questo bronzo, anche se resta il rimpianto di non aver

fatto di più davanti a un pubblico caloroso, stupendo_ – le parole di

Martina Batini -. _Sicuramente le mie compagne che oggi non sono

arrivate sul podio avranno tantissima voglia di riscatto nella gara a

squadre, in cui daremo tutto per ottenere il massimo_”.

Stop agli ottavi di finale, infatti, per le altre tre azzurre. Ha chiuso

al 9° posto Anna Cristino che, dopo un’ottima fase a gironi (era numero

2 del tabellone), ha battuto 15-7 la croata Vlasic per poi cedere 15-13

alla britannica Stutchbury. La campionessa uscente Arianna Errigo ha

concluso 13^: superata 15-7 l’ucraina Petrova l’olimpionica azzurra si è

fermata al cospetto della greca Chaldaiou (15-13). Per Alice Volpi,

invece, 14^ posizione: battuta la polacca Jelinska 15-11, la campionessa

del Mondo in carica è stata battuta 15-11 dalla francese Patru. La gara

è stata vinta dalla transalpina Lacheray.

Il 6° posto di Michele Gallo è il miglior risultato azzurro nella gara

individuale di sciabola maschile, dove ha conquistato la medaglia d’oro

il 21enne francese Remi Garrigue, sull’ungherese – tre volte campione

olimpico – Aron Szilagyi. Il carabiniere salernitano, campione uscente,

è entrato tra i “top 8” dopo aver imposto un doppio 15-13 prima al turco

Yaman e poi all’atleta neutrale Graudyn. Lo stop per Gallo è arrivato

nei quarti contro il francese Jean Philippe Patrice, che vincendo con il

risultato id 15-9 ha lasciato Gallo ai piedi del podio.

Nel turno precedente si erano fermati Luca Curatoli e Dario Cavaliere,

classificatisi rispettivamente 10° e 11°. Dopo aver battuto al

fotofinish il turco Yildrim (15-14), Curatoli ha perso per 15-13 contro

Jean Philippe Patrice; stesso destina per Cavaliere, che ha sconfitto

15-12 il neutrale Kisel, prima di arrendersi solo per un’ultima

contestata stoccata contro il rumeno Nitu (15-14). Out al primo turno

Pietro Torre, 40° per il ko per mano del francese Pianfetti (15-13).

Domani, nella seconda giornata dei Campionati Europei Assoluti Genova

2025, in programma le gare individuali di spada maschile e sciabola

femminile. Per l’Italia in pedana gli spadisti Davide Di Veroli, Matteo

Galassi, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo, e le sciabolatrici Michela

Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica e Mariella Viale. Fasi finali

in diretta dalle ore 18 su RAI 2 e Sky Sport.

CAMPIONATI EUROPEI GENOVA 2025 FIORETTO FEMMINILE – GENOVA, 14 GIUGNO

2025

Classifica (66): 1. Eva Lacheray (Fra), 2. Carolina Stutchbury (Gbr), 3.

Martina Batini (ITA), 3. Flora Pasztor (Hun)

_Le altre italiane: _9. Anna Cristino, 13. Arianna Errigo, 14. Alice

Volpi

Qui i risultati [1]

Finale

Lacheray (Fra) b. Stutchbury (Gbr) 15-13

Semifinali

Lacheray (Fra) b. Pasztor (Hun) 15-7

Stutchbury (Gbr) b. Batini (ITA) 15-12

Quarti di finale

Batini (ITA) b. Candescu (Rou) 15-7

Ottavi di finale

Batini (ITA) b. Poloziuk (Ukr) 15-13

Patru (Fra) b. Volpi (ITA) 15-11

Chaldaiou (Gre) b. Errigo (ITA) 15-11

Stutchbury (Gbr) b. Cristino (ITA) 15-13

Tabellone da 32

Cristino (ITA) – Blazic (Cro) 15-7

Errigo (ITA) b. Petrova (Ukr) 15-7

Volpi (ITA) b. Jelinska (Pol) 15-11

Batini (ITA) b. Kleibrink (Ger) 15-9

Fase a gironi

Anna Cristino: sei vittorie, nessuna sconfitta (2^ dopo i gironi)

Arianna Errigo: cinque vittorie, una sconfitta (7^ dopo i gironi)

Alice Volpi: cinque vittorie, una sconfitta (8^ dopo i gironi)

Martina Batini: quattro vittorie, una sconfitta (14^ dopo i gironi)

CAMPIONATI EUROPEI GENOVA 2025 SCIABOLA MASCHILE – GENOVA, 14 GIUGNO

2025

Classifica (67): 1. Remi Garrigue (Fra), 2. Aron Szilagyi (Hun), 3.

Jean-Philippe Patrice (Fra), 3. Frederic Kindler (Ger).

_Gli italiani: _6. Michele Gallo, 10. Luca Curatoli, 11. Dario

Cavaliere, 40. Pietro Torre

Qui i risultati live [2]

Finale

Garrigue (Fra) b. Szilagyi (Hun) 15-11

Semifinali

Garrigue (Fra) b. Kindler (Ger) 15-11

Szilagyi (Hun) b. Patrice JP (Fra) 15-9

Quarti di finale

Patrice JP (Fra) b. Gallo (ITA) 15-9

Ottavi di finale

Gallo (ITA) b. Graudyn (Ain) 15-13

Nitu (Rou) b. Cavaliere (ITA) 15-14

Patrice JP (Fra) b. Curatoli (ITA) 15-13

Tabellone da 32

Cavaliere (ITA) b. Kisel (Ain) 15-12

Gallo (ITA) b. Yaman (Tur) 15-13

Curatoli (ITA) b. Yildrim (Tur) 15-14

Tabellone da 64

Pianfetti (Fra) b. Torre (ITA) 15-13

Fase a gironi

Luca Curatoli: sei vittorie, nessuna sconfitta (2° dopo i gironi)

Dario Cavaliere: cinque vittorie, una sconfitta (5° dopo i gironi)

Michele Gallo: cinque vittorie, una sconfitta (10° dopo i gironi)

Pietro Torre: tre vittorie, tre sconfitte (36° dopo i gironi) —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [3]

Links:

——

[1]

[2]

[3] http://www.federscherma.it