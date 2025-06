Domani, 15 giugno, alle ore 11:00 al Museo Butti|Contemporanea inaugurazione della mostra: Caleidoscopio – Esplorazioni

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

15 giugno 2025 – 31 agosto 2025

A cura di Veronica Zanardi, Daniela Moro

MUSEO BUTTI | CONTEMPORANEA, Viale Varese 4, Viggiù (VA)

Inaugurazione

Domenica 15 giugno dalle ore 11.00

Orari

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato 14.30-18.30

Domenica 14 – 18.30

(possibilità di prenotazione tramite sito: http://www.museiciviciviggiutesi.com)

Si inaugura la terza edizione del progetto Caleidoscopio, testimonianza delle ricerche e pratiche artistiche che si

sviluppano all’interno della Scuola di Pittura dell’Accademia di Brera. Il progetto espositivo di quest’anno, intitolato

Esplorazione, rappresenta la sintesi del percorso didattico dell’Anno Accademico, ponendo particolare attenzione

alla dimensione site-specific e al dialogo con il territorio.

La Scuola di Pittura si distingue per la sua eterogeneità e per un approccio didattico che spinge gli studenti a

confrontarsi con contesti reali, andando oltre le mura dell’Accademia. “Esplorazione” è un’occasione per misurarsi

con spazi carichi di storia e identità culturale, come il Castello Visconteo di Legnano e il Museo Butti |

Contemporanea di Viggiù, luoghi emblematici che ispirano riflessioni profonde sul genius loci.

Il progetto nasce da una duplice convenzione: la prima, già consolidata, tra l’Accademia e il Comune di Legnano,

che ha portato alla realizzazione di eventi culturali negli spazi del Castello Visconteo; la seconda, più recente,

coinvolge il Comune di Viggiù e il Museo Butti | Contemporanea, insieme al vicino Centro Polifunzionale, offrendo

un ambiente raccolto e intimo per la sperimentazione artistica.

Curato e coordinato dal team di docenti Piermario Dorigatti, Arcangelo Esposito, Daniela Moro, Pantaleo Ragno,

Tetsuro Shimizu, Maria Tcholakova, il progetto vede la partecipazione di 69 studenti, a cui si aggiungono 10

studenti internazionali provenienti dal programma Erasmus. Le opere in mostra — tra pittura, scultura, disegno,

fotografia e installazione — sono state concepite in relazione agli spazi espositivi e dialogano con la memoria

culturale e storica dei luoghi che le ospitano.

Presso il Museo Butti | Contemporanea e il Centro Polifunzionale di Viggiù saranno visibili le opere di:

Angelica Alessio, Salvatore Arena, Adriano Bassi, Elia Berardi, Sara Boglioni, Letizia Calloni, Martina Calvano,

Martina Cinotti, Sara D’Amore, Matteo De Marco, Elisa Dell’Era, Carlo Di Bella, Raffaele Farber, Lisa Galiussi,

Philipp Gentili, Alice Geymonat, Alessandra Lanza, Barbara Lodigiani, Valentina Macrì, Carlotta Maffiuletti, Noa

Manor Partel, Davide Mastrolia, Simona Mastropietro, Camilla Micioni, Valentina Nisi, Nicola Nobili, Giorgia Pavan,

Margherita Peviani, Alice Riva, Celeste Sala, Lisa Scarella, Giulia Senn, Giorgia Sgrò, Raffaele Sotgiu, Enrico

Verger, Silvia Zaccour.

Caleidoscopio Esplorazione è parte integrante delle iniziative promosse dalla rete degli Archivi del

Contemporaneo, un progetto culturale diffuso sul territorio lombardo che si propone di valorizzare il patrimonio

documentario e artistico contemporaneo attraverso una rete di musei, archivi e istituzioni culturali.

Con capofila il MA*GA di Gallarate, la Rete propone annualmente il Festival Archivifuturi: eventi espositivi e

progettuali dislocati nei diversi luoghi che la compongono, creano un itinerario culturale condiviso che valorizza le

specificità territoriali, mette in circolazione nuove idee e rafforza il senso di comunità attraverso l’arte.

Un catalogo accompagnerà la mostra, documentando le opere e i percorsi degli studenti, nonché la relazione tra

i lavori e i luoghi in cui sono inseriti, contribuendo alla narrazione collettiva della terza edizione di Caleidoscopio.